Gotowy plan na wypadek zagrożenia w Polsce. RCB nie zamierza czekać
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozpoczęło najbardziej rozbudowane działania ewakuacyjne w historii III RP. Celem jest stworzenie elastycznego, sprawnego systemu, który zadziała zarówno podczas katastrof naturalnych, awarii przemysłowych, jak i zagrożeń militarnych. To odpowiedź na rosnące ryzyka geopolityczne, klimatyczne i technologiczne oraz doświadczenia z wojny w Ukrainie.
Za całość odpowiada dyrektor RCB Zbigniew Muszyński. Nowe plany powstają na podstawie przepisów ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej, obowiązującej od stycznia 2025 roku. Zakłada ona m.in. stworzenie krajowego planu ewakuacji, koordynację działań wojewodów oraz ścisłą współpracę między regionami i z państwami sąsiednimi.
Wnioski z wojny i współczesne wyzwania
Wojna za wschodnią granicą pokazała, jak ważna jest zdolność państwa do szybkiego przemieszczania cywilów. Skala ewakuacji w Ukrainie ujawniła potrzebę gotowości na różne scenariusze – od powodzi, przez blackouty, po ataki zbrojne. Polska uwzględnia również cyberataki na infrastrukturę krytyczną.
Kluczowe będzie zapewnienie płynnej współpracy pomiędzy województwami oraz z sąsiadami, ponieważ zagrożenia nie znają granic administracyjnych. Dlatego plan ewakuacji nie kończy się na granicy regionu – wymaga międzynarodowej koordynacji.
Bezpieczeństwo obywateli i sprawny system
Nowe regulacje obejmują nie tylko same plany ewakuacyjne, ale także systemy ostrzegania, dostęp do schronów, zabezpieczenie transportu i finansowanie całego systemu na poziomie centralnym i lokalnym. Jak podkreśla były minister spraw wewnętrznych Maciej Kierwiński – bez sprawnego transportu żadna ewakuacja się nie uda.
RCB zapowiada, że nowy system będzie przetestowany w praktyce – poprzez ogólnopolskie ćwiczenia. Dzięki temu możliwe będzie wychwycenie słabych punktów i ulepszenie procedur.
Wnioski z zagranicy i potrzeby społeczne
Polska analizuje też międzynarodowe doświadczenia – z Japonii, Izraela czy USA – i dostosowuje rozwiązania do lokalnych warunków. Szczególną uwagę poświęca się grupom wymagającym wsparcia: osobom starszym, z niepełnosprawnościami czy rodzinom z dziećmi.
Co istotne, ewakuacja to nie tylko logistyka – równie ważne jest wsparcie psychologiczne i komunikacja z obywatelami. Ludzie muszą wiedzieć, gdzie i jak się ewakuować, komu zaufać, a także czuć, że nie zostali sami.
Bezpieczniejsza Polska
Nowe plany mają na celu zwiększenie odporności państwa i społeczeństwa na coraz bardziej złożone zagrożenia. Ich wdrożenie może w przyszłości zadecydować o bezpieczeństwie milionów Polaków – nie tylko podczas wojny, ale też w obliczu katastrof naturalnych czy technologicznych.
