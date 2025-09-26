„Granice Polski są świętością”. Mocne słowa Nawrockiego o Rosyjskiej agresji
Prezydent Karol Nawrocki w wywiadzie dla amerykańskiej telewizji Newsmax jasno zadeklarował, że Polska nie zawaha się bronić swojej przestrzeni powietrznej przed rosyjskimi prowokacjami. Podkreślił, że granice kraju są dla niego „świętością” i ocenił jako przełom słowa Donalda Trumpa o konieczności strącania wrogich samolotów NATO.
„Nasze granice są świętością”. Karol Nawrocki w amerykańskiej telewizji o prowokacjach Rosji
Prezydent Karol Nawrocki udzielił wywiadu amerykańskiej stacji Newsmax, w którym odniósł się do ostatnich incydentów z udziałem rosyjskich dronów i samolotów naruszających przestrzeń powietrzną NATO. Podkreślił, że Polska jest gotowa do zdecydowanej obrony i nazwał granice kraju „świętością”.
Gotowość do walki z dronami
Podczas rozmowy z Ritą Cosby prezydent został zapytany, czy rosyjski samolot, który świadomie wkroczyłby w polską przestrzeń, zostałby zestrzelony. – Tak, oczywiście. Jeśli dojdzie do prowokacji, jeśli rosyjskie drony będą stanowić zagrożenie, polskie siły zbrojne będą gotowe do działania. Nie chcemy, by nasze granice były naruszane – odpowiedział Nawrocki.
Przypomniał, że Polska dysponuje ponad 200 tysiącami żołnierzy i silnym wsparciem sojuszniczym, w tym ze strony USA. – Nie pozwolimy, by w naszej przestrzeni powietrznej latały rosyjskie drony – dodał.
„To było zaplanowane działanie Rosji”
Nawrocki podkreślił, że wtargnięcia rosyjskich dronów nie były przypadkiem. – To było zaplanowane działanie Federacji Rosyjskiej, mające na celu testowanie polskiego systemu obrony oraz zdolności NATO – wyjaśnił.
Według prezydenta, Rosja celowo przekracza czerwone linie, również wobec Estonii i Rumunii. – To powinno jeszcze mocniej utwierdzać nas w przekonaniu, że musimy stać ramię w ramię wobec Federacji Rosyjskiej – zaznaczył.
NATO jako tarcza dla Europy
Prezydent wyraził przekonanie, że w razie eskalacji uruchomiony zostanie artykuł 5. traktatu północnoatlantyckiego. – Po mojej sugestii uruchomiono artykuł 4., mam nadzieję, że to wystarczy. Musimy być jednak gotowi na odstraszanie prowokacji Rosji, aby nie przerodziły się w regularną wojnę – mówił. Nawrocki nazwał ostatnie rosyjskie działania „lekcją dla NATO” i zaznaczył, że jedność Sojuszu to warunek bezpieczeństwa Europy.
„Przełomowe” słowa Donalda Trumpa
Prezydent ocenił jako przełom deklarację Donalda Trumpa, który stwierdził, że rosyjskie samoloty naruszające przestrzeń NATO powinny być strącane. – Dla mnie, jako zwierzchnika sił zbrojnych, granice są świętością – podkreślił Nawrocki, dodając, że takie stanowisko USA wzmacnia poczucie bezpieczeństwa w Polsce i Europie.
