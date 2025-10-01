Granice z Niemcami i Litwą nie pozostaną otwarte. Decyzja rządu zaskoczyła wszystkich!
Polska nie rezygnuje z dodatkowych kontroli na granicach z Niemcami i Litwą. Rząd podjął decyzję, która będzie miała wpływ na podróżnych aż do wiosny przyszłego roku.
Polska przedłuża kontrole graniczne z Niemcami i Litwą
Polski rząd ogłosił, że tymczasowe kontrole na granicach z Niemcami i Litwą zostaną utrzymane aż do 4 kwietnia 2026 roku. Decyzję przekazało w środę Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.
Powód przedłużenia kontroli
Jak podkreślił szef MSWiA Marcin Kierwiński, głównym celem działań jest przeciwdziałanie nielegalnej migracji i zatrzymywanie osób, które próbują przerzucać migrantów do Europy Zachodniej. Minister zaznaczył, że „kluczowym zadaniem dla Straży Granicznej pozostaje utrzymanie szczelności i ochrona granicy z Białorusią przed presją migracyjną”.
Kontrole dotyczą przede wszystkim szlaków prowadzących przez państwa bałtyckie do Polski, a następnie dalej – do Niemiec i innych krajów zachodniej Europy.
Od kiedy obowiązują kontrole
Tymczasowe kontrole graniczne Polska wprowadziła 7 lipca 2025 roku. Początkowo miały obowiązywać do 6 sierpnia, następnie zostały przedłużone do 4 października. Teraz rząd zdecydował o ich utrzymaniu na kolejne pół roku. Nowe rozporządzenie wejdzie w życie w najbliższą niedzielę.
Polska nie jest wyjątkiem
Warszawa nie jest jedynym europejskim ośrodkiem, który zdecydował się na taki krok. W ostatnich miesiącach także inne państwa Unii Europejskiej wprowadzały kontrole graniczne, argumentując je potrzebą wzmocnienia bezpieczeństwa i walki z nielegalną migracją.
Decyzja polskiego rządu oznacza, że utrudnienia dla podróżnych na granicach z Niemcami i Litwą pozostaną w mocy co najmniej do wiosny 2026 roku.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.