Grodzisk Mazowiecki wydaje ostrzeżenie. „Marznący deszcz oraz gołoledź” w najbliższych dniach
Władze Grodziska Mazowieckiego zwróciły się do mieszkańców z ważnym komunikatem. W najbliższym czasie warunki atmosferyczne ulegną znacznemu pogorszeniu. Prognozowane są opady, które mogą stworzyć duże niebezpieczeństwo na drogach i chodnikach.
Urzędnicy opublikowali oficjalne ostrzeżenie meteorologiczne, które obejmuje najbliższe dwie doby. Zgodnie z komunikatem, w dniach 14-15 stycznia 2026 roku w regionie wystąpią niebezpieczne zjawiska pogodowe.
Trudne warunki dla kierowców i pieszych
Głównym zagrożeniem wskazanym w ostrzeżeniu jest marznący deszcz oraz gołoledź. Są to jedne z najbardziej zdradliwych zjawisk zimowych, które w mgnieniu oka potrafią zamienić nawierzchnię w lodowisko.
Władze miasta ostrzegają, że sytuacja ta może „znacząco utrudnić poruszanie się po drogach i chodnikach”. W związku z tym wystosowano bezpośredni apel do wszystkich mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności w trakcie przemieszczania się po mieście.
Co to oznacza dla Ciebie? Uważaj na każdym kroku
Ostrzeżenie wydane przez Grodzisk Mazowiecki to sygnał, którego nie należy lekceważyć. Oto jak zadbać o bezpieczeństwo w wyznaczonych dniach:
- Zwolnij za kierownicą: Jeśli poruszasz się samochodem po Grodzisku i okolicach, zdejmij nogę z gazu. Marznący deszcz tworzy cienką, niewidoczną warstwę lodu, na której droga hamowania drastycznie się wydłuża.
- Patrz pod nogi: Jako pieszy jesteś szczególnie narażony na upadki. Chodniki, nawet te posypane piaskiem, mogą miejscami być bardzo śliskie. Unikaj pośpiechu.
- Zaplanuj więcej czasu: Dojazd do pracy, szkoły czy na zakupy w dniach 14 i 15 stycznia może zająć więcej czasu niż zazwyczaj ze względu na spowolniony ruch drogowy.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.