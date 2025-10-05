Groza w Europie! Dwie ofiary śmiertelne, sztorm paraliżuje północ kraju.
Sztorm Amy zbiera krwawe żniwo, są już co najmniej dwie ofiary śmiertelne. Spustoszył północ kraju, a skutki żywiołu to ulice zalane wodą, przewrócone drzewa i zniszczona infrastruktura. Niestety potwierdzono co najmniej dwa przypadki śmierci.
W jednym z przypadków 12-letnie dziecko zginęło pod drzewem, gdy próbowano uciekać przed nadciągającą burzą. W innym, mężczyzna jadący quadem zderzył się z przewróconym drzewem i stracił życie. Akcje ratownicze nadal trwają, służby reagują na wezwania z całego kraju.
Sztorm Amy przyniósł nie tylko tragiczne skutki dla życia ludzkiego. Wiele obszarów zostało odciętych od prądu, ulice zamieniły się w rwące rzeki, a błyskawiczne ulewy zalały piwnice, parki i dachy budynków. Nad Sekwaną woda przeniknęła do budynku parlamentu, przerywając sesję podczas debaty.
To ostrzeżenie, że natura potrafi być bezlitosna. W obliczu narastającego klimatycznego chaosu krajowe systemy reagowania zaczynają być wystawiane na poważny test. Francja doświadcza tego brutalnie, a skutki sztormu Amy wciąż się rozgrywają.
Źródło: PAP/warszawawpigulce.pl
Ekspert ds. ekonomii i tematów społecznych. Kocha Warszawę i nowe technologie.