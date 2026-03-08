Groza w Polsce. Niedźwiedź zaatakował człowieka niedaleko wsi

Niebezpieczne zdarzenie na Podkarpaciu. W pobliżu miejscowości Kalnica niedźwiedź brunatny zaatakował 53-letniego mężczyznę spacerującego leśną ścieżką. Zwierzę powaliło go na ziemię i ugryzło w nogę. Ranny trafił do szpitala.

Fot. Pixabay

Do incydentu doszło na przedpolu Bieszczadów, w rejonie gdzie występuje największa populacja tych drapieżników w Polsce.

Atak niedźwiedzia niedaleko zabudowań

Według informacji policji do spotkania człowieka z niedźwiedziem doszło około 300 metrów od miejscowości Kalnica. Zwierzę miało wyjść z pobliskiego bukowego lasu i nagle ruszyć w stronę mężczyzny.

53-latek został powalony na ziemię. Po chwili niedźwiedź oddalił się, jednak gdy mężczyzna próbował uciekać, drapieżnik ponownie go przewrócił i ugryzł w nogę.

Po krótkim czasie zwierzę wycofało się do lasu.

Ranny sam dotarł do domu

Mimo obrażeń mężczyzna zdołał samodzielnie oddalić się z miejsca zdarzenia. O własnych siłach dotarł do domu, skąd wezwano pomoc.

Poszkodowany został przewieziony do szpitala w Lesku. Lekarze poinformowali, że doznał rany nogi, jednak jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Niedźwiedzie wychodzą z gawr

Eksperci podkreślają, że marzec to okres zwiększonej aktywności niedźwiedzi brunatnych. Zwierzęta budzą się po zimowym śnie i zaczynają intensywnie szukać pożywienia.

W pierwszych tygodniach po wyjściu z gawr mogą być:

  • głodne

  • zdezorientowane

  • bardziej nerwowe podczas nagłych spotkań z ludźmi

To właśnie wtedy najczęściej dochodzi do niebezpiecznych incydentów.

Bieszczady to główne siedlisko niedźwiedzi

W rejonie Bieszczadów żyje około 100 niedźwiedzi brunatnych, co stanowi zdecydowaną większość populacji tych drapieżników w Polsce.

Najwięcej osobników występuje w nadleśnictwach:

  • Wetlina

  • Cisna

  • Stuposiany

  • Baligród

Pojedyncze niedźwiedzie spotykane są także w Tatrach oraz niektórych rejonach Beskidów.

Co robić podczas spotkania z niedźwiedziem

Specjaliści przypominają, że przypadkowe spotkanie z niedźwiedziem nie zawsze kończy się atakiem, jednak należy zachować szczególną ostrożność.

Najważniejsze zasady to:

  • nie uciekać gwałtownie

  • zachować spokój i powoli się wycofać

  • nie zbliżać się do młodych niedźwiedzi

  • unikać samotnych wędrówek po zmroku

Wraz z nadejściem wiosny podobne sytuacje mogą zdarzać się częściej, dlatego służby apelują do turystów i mieszkańców regionu o szczególną czujność w lasach Bieszczadów.

