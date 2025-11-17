Groźby wobec Prezydenta RP. Policja zatrzymała podejrzanego w kilka godzin. 19-latek usłyszał zarzuty
Stołeczni policjanci przeprowadzili błyskawiczną akcję zatrzymania mężczyzny podejrzanego o kierowanie gróźb karalnych wobec Prezydenta RP. 19-letni mieszkaniec powiatu otwockiego wpadł zaledwie kilka godzin po opublikowaniu wpisu, który natychmiast uruchomił działania służb. W Prokuraturze Rejonowej Warszawa-Śródmieście usłyszał zarzuty i objęto go policyjnym dozorem. Grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności.
Groźby pojawiły się podczas meczu Polska–Holandia
Do zdarzenia doszło w piątkowy wieczór. W trakcie meczu reprezentacji Polski na platformie X.com pod zdjęciem Prezydenta Karola Nawrockiego pojawił się krótki, ale niepokojący komentarz: „do zobaczenia Karolku”. Do wpisu dołączono fotografię osoby trzymającej przedmiot przypominający broń palną.
Taki zestaw treści został potraktowany przez służby jako realne zagrożenie. Policja natychmiast rozpoczęła ustalanie autora wpisu.
Szybka akcja policji. Zatrzymanie po kilku godzinach
Po zebraniu pierwszych informacji funkcjonariusze dotarli do 19-latka z powiatu otwockiego. Mężczyzna został zatrzymany w swoim mieszkaniu i przewieziony na komendę. Zabezpieczono sprzęt, który mógł służyć do opublikowania wpisu.
Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mu zarzutów z art. 190 par. 1 kodeksu karnego, czyli kierowania gróźb karalnych.
Dozór policyjny i zakaz zbliżania
Prokurator zdecydował o objęciu 19-latka dozorem policji. Wprowadzono również zakaz zbliżania się do Prezydenta RP oraz budynków Kancelarii Prezydenta. Teraz młodemu mężczyźnie grozi kara do 3 lat więzienia.
Co to oznacza dla Ciebie
Sprawa pokazuje, że:
publikowanie gróźb w internecie traktowane jest jak realne przestępstwo,
anonimowość w sieci nie chroni przed odpowiedzialnością,
służby reagują natychmiast na wpisy dotyczące bezpieczeństwa najważniejszych osób w państwie,
groźby w sieci mają takie same skutki prawne jak groźby wypowiedziane osobiście.
Eksperci przypominają, że każde zachowanie mogące sugerować zamiar użycia przemocy wobec osób publicznych podlega odpowiedzialności karnej. Nawet pojedyncza wiadomość może skończyć się zarzutami i wielomiesięcznym postępowaniem.
19-latek, który opublikował groźby wobec Prezydenta RP, odpowie za przestępstwo zagrożone karą do 3 lat więzienia. Policja i prokuratura podkreślają, że podobne wpisy będą ścigane bez względu na intencje sprawcy i miejsce publikacji. Internet nie jest przestrzenią wolną od prawa.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.