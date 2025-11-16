Groził prezydentowi Karolowi Nawrockiemu. 19-latek zatrzymany i przesłuchany. „Przyznał się do winy”
Prokuratura przekazała nowe informacje w sprawie 19-latka podejrzewanego o kierowanie gróźb karalnych pod adresem prezydenta Karola Nawrockiego. Młody mężczyzna został zatrzymany, a następnie przesłuchany przez śledczych. Jak potwierdzono, podejrzany przyznał się do winy i złożył obszerne wyjaśnienia.
Groźby wobec prezydenta
Do sprawy doszło kilka dni temu, gdy do służb trafiła informacja o kierowaniu gróźb względem prezydenta Nawrockiego. Treść gróźb nie została ujawniona, ale śledczy zakwalifikowali je jako na tyle poważne, że wszczęto postępowanie i podjęto natychmiastowe działania operacyjne.
W wyniku pracy policjantów zidentyfikowano 19-letniego mieszkańca regionu, który – jak ustalono – miał być autorem kierowanych w internecie zapowiedzi użycia przemocy.
Zatrzymany składa wyjaśnienia
Po zatrzymaniu mężczyzna został przewieziony do prokuratury i przesłuchany w charakterze podejrzanego. Jak poinformowali śledczy, przyznał się do stawianych mu zarzutów, a jego wyjaśnienia „są obszerne i będą teraz weryfikowane”.
Prokuratura nie ujawnia szczegółów, zasłaniając się dobrem postępowania przygotowawczego. Nie wiadomo również, czy podejrzany działał sam, czy jego groźby mogły mieć związek z działalnością osób trzecich.
Grożą mu poważne konsekwencje
Za kierowanie gróźb wobec funkcjonariusza publicznego lub osoby pełniącej funkcję publiczną grozi do 3 lat pozbawienia wolności. Prokuratura analizuje, czy w tej sprawie nie doszło również do naruszenia innych przepisów, w tym związanych z bezpieczeństwem osób pełniących kluczowe funkcje państwowe.
Śledczy zapowiadają dalsze czynności oraz weryfikację materiału dowodowego. W ciągu najbliższych dni zapadnie decyzja o ewentualnych środkach zapobiegawczych wobec 19-latka.
Co to oznacza dla czytelników
Sprawa pokazuje, że groźby kierowane w internecie są traktowane tak samo poważnie jak te wypowiedziane w świecie realnym. Każda próba zastraszenia osoby publicznej może skończyć się odpowiedzialnością karną. Internet nie daje anonimowości, a służby coraz szybciej identyfikują autorów takich wpisów.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.