Groził zamachem w Warszawie. Służby postawione na nogi

6 kwietnia 2026 17:20 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Na Mokotowie doszło do groźnego incydentu, który natychmiast uruchomił działania służb. Mężczyzna zapowiedział wysadzenie budynku mieszkalnego przy ul. Marzanny. Policja zareagowała błyskawicznie, a sprawa zakończyła się zatrzymaniem i decyzją o areszcie.

Alarm na Mokotowie. Groźby wobec mieszkanki

Zgłoszenie dotyczyło mężczyzny, który miał kierować groźby użycia ładunku wybuchowego. Jak ustalili funkcjonariusze, przekazał jednej z mieszkanek informację, że „wysadzi budynek”.

Sytuacja została potraktowana bardzo poważnie. Policjanci natychmiast ruszyli pod wskazany adres.

Szeroka akcja służb i dokładne sprawdzenie budynku

Na miejscu przeprowadzono szczegółowe działania. Funkcjonariusze sprawdzili budynek i rozpoczęli poszukiwania podejrzanego.

Mężczyzna został szybko namierzony w jednym z mieszkań i zatrzymany. To jednak był dopiero początek działań.

Do akcji skierowano specjalistyczne jednostki, w tym pirotechników oraz psa wyszkolonego do wykrywania materiałów wybuchowych. W działania zaangażowano także kontrterrorystów, biegłych z laboratorium kryminalistycznego, Żandarmerię Wojskową oraz straż pożarną.

Podejrzane przedmioty i substancje

Podczas przeszukania zabezpieczono różne elementy, które wzbudziły niepokój. Były to m.in. opakowania z nazwami chemicznymi oraz części elektroniczne.

Funkcjonariusze znaleźli również substancje, które trafiły do badań laboratoryjnych. Od ich wyników może zależeć dalszy przebieg sprawy.

Zarzuty i możliwe konsekwencje

Zebrany materiał dowodowy pozwolił postawić 37-latkowi zarzut wywołania fałszywego alarmu. Policja ustaliła, że mężczyzna miał świadomość braku realnego zagrożenia, mimo to przekazał informację o rzekomym podłożeniu ładunku.

Za takie działanie grozi kara do 8 lat więzienia. Jeśli badania potwierdzą, że zabezpieczone substancje mogły stanowić zagrożenie, zarzuty mogą zostać rozszerzone.

Sąd zdecydował. 3 miesiące aresztu

Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec podejrzanego tymczasowy areszt na 3 miesiące.

Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

