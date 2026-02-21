Groźna bakteria wykryta w jajkach. Pilne ostrzeżenie GIS
GIS poinformował o wycofaniu partii jaj kurzych po wykryciu bakterii Salmonella spp. na skorupkach. Ostrzeżenie opublikowano 20 lutego. Inspekcja apeluje do konsumentów, aby nie spożywali wskazanego produktu i sprawdzili jego oznaczenia.
GIS ostrzega przed partią jaj. Na skorupkach wykryto Salmonella
Główny Inspektor Sanitarny wydał 20.02.2026 ostrzeżenie dotyczące partii jaj kurzych dostępnych w sprzedaży. Na skorupkach wykryto bakterie Salmonella spp. Produkt został wycofany z obrotu. Służby apelują, aby nie spożywać wskazanej partii.
Czego dotyczy ostrzeżenie?
Ostrzeżenie dotyczy produktu „10 Świeżych jaj”. GIS poinformował, że na skorupkach wykryto obecność bakterii Salmonella spp. Spożycie produktu, zwłaszcza bez odpowiedniej obróbki termicznej, może wiązać się z ryzykiem zatrucia pokarmowego.
Szczegóły wskazanej partii:
Nazwa produktu: 10 Świeżych jaj
Kod na skorupce: 3PL08121309
Najlepiej spożyć przed: 02.03.2026
Kod kreskowy: 5907808019942
Producent: Zakład Pakowania Jaj A.A. Kałużni, Przyczyna Dolna 63B, 67-400 Wschowa
Produkt został wycofany ze sprzedaży. Inspekcja Weterynaryjna powiadomiła odbiorców kwestionowanej partii.
Fakty i tło sprawy
Jak poinformowano w komunikacie, 20.02.2026 Powiatowy Lekarz Weterynarii we Wschowie przeprowadził kontrolę w zakładzie pakowania jaj. Nie stwierdzono nieprawidłowości w funkcjonowaniu zakładu.
Mimo to, w związku z wykryciem bakterii na skorupkach, uruchomiono standardową procedurę wycofania partii z rynku. Takie działania mają charakter prewencyjny i są elementem systemu nadzoru nad bezpieczeństwem żywności.
Salmonella to bakteria, która może powodować zatrucia pokarmowe. Do zakażenia dochodzi najczęściej poprzez spożycie skażonej żywności, szczególnie produktów niepoddanych odpowiedniej obróbce cieplnej.
Co to oznacza dla czytelnika?
Jeśli kupiłeś jajka o wskazanych oznaczeniach, nie spożywaj ich. Sprawdź kod na skorupce oraz datę minimalnej trwałości.
W przypadku spożycia produktu i wystąpienia objawów takich jak bóle brzucha, gorączka, biegunka, nudności czy wymioty, należy skontaktować się z lekarzem. Objawy salmonellozy mogą pojawić się od 6 godzin do 3–7 dni od momentu zakażenia.
Szczególną ostrożność powinny zachować małe dzieci, osoby starsze oraz osoby z obniżoną odpornością. U tych grup zakażenie może mieć cięższy przebieg.
Aktualne ostrzeżenia publiczne publikowane są na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Warto je regularnie sprawdzać, aby upewnić się, że kupowane produkty nie są objęte komunikatem.
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.