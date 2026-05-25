Groźna bakteria wykryta w popularnym produkcie. GIS alarmuje

25 maja 2026 21:23 | Autor: Bartłomiej Radecki | Aktualności | Brak komentarzy

Główny Inspektorat Sanitarny wydał pilne ostrzeżenie dotyczące popularnego produktu z łososiem po wykryciu groźnej bakterii Listeria monocytogenes. Zagrożenie dotyczy konkretnych partii „Łososia w kremie” produkowanego przez firmę Suempol. GIS apeluje do konsumentów, aby nie spożywali wskazanych produktów i sprawdzili numery partii na opakowaniach.

Komunikat GIS na czerwonym tle
Komunikat GIS na czerwonym tle. Grafika poglądowa (generowana automatycznie przy użyciu Gemini)

GIS wydał pilne ostrzeżenie. Popularny produkt z łososiem wycofywany ze sprzedaży

Główny Inspektorat Sanitarny wydał publiczne ostrzeżenie dotyczące żywności po wykryciu bakterii Listeria monocytogenes w partiach produktu „Łosoś w kremie”. Spożycie zakażonego produktu może być szczególnie niebezpieczne dla osób z obniżoną odpornością. Producent rozpoczął już działania związane z wycofaniem produktu z rynku.

GIS ostrzega przed produktem z łososiem

Komunikat opublikowano 22 maja 2026 roku. Jak poinformowano, obecność bakterii Listeria monocytogenes wykryto podczas urzędowej kontroli prowadzonej przez Inspekcję Weterynaryjną.

Zagrożenie dotyczy wybranych partii produktu „Łosoś w kremie” produkowanego przez firmę Suempol sp. z o.o. z Bielska Podlaskiego.

Które partie zostały objęte ostrzeżeniem?

Produkt: Łosoś w kremie 80 g
Numer partii: L20261-22
Termin przydatności: 30.05.2026 oraz 02.06.2026

Produkt: Łosoś w kremie 900 g
Numer partii: L20261
Termin przydatności: 28.05.2026

Producent: Suempol sp. z o.o., ul. Białostocka 69A, 17-100 Bielsk Podlaski.

Etykieta łososia w kremie
Etykieta łososia w kremie. Fot GIS/gov.pl
Opakowanie łososia w kremie
Opakowanie łososia w kremie. Fot. GIS/gov.pl

GIS apeluje do konsumentów

Główny Inspektorat Sanitarny wyraźnie podkreśla, że wskazanych produktów nie należy spożywać.

W przypadku wystąpienia objawów chorobowych po spożyciu produktu konsumenci powinni jak najszybciej skontaktować się z lekarzem.

Dlaczego bakteria Listeria jest groźna?

Listeria monocytogenes może wywoływać listeriozę — groźną chorobę bakteryjną szczególnie niebezpieczną dla:

• kobiet w ciąży,
• seniorów,
• małych dzieci,
• osób z obniżoną odpornością.

Objawy zakażenia mogą obejmować między innymi gorączkę, bóle mięśni, nudności, biegunkę oraz objawy neurologiczne.

Producent rozpoczął działania kryzysowe

Firma Suempol poinformowała o wdrożeniu procedur bezpieczeństwa natychmiast po otrzymaniu informacji o zagrożeniu.

W zakładzie przeprowadzono między innymi:

• blokadę produktów znajdujących się w magazynach,
• dodatkowe badania laboratoryjne,
• gruntowne mycie i dezynfekcję pomieszczeń,
• badania środowiskowe,
• szkolenia pracowników,
• zwiększenie częstotliwości kontroli.

Producent zapewnia, że kolejne badania nie wykazały obecności bakterii w produktach.

Inspekcja Weterynaryjna prowadzi kontrolę

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bielsku Podlaskim rozpoczął postępowanie kontrolne w zakładzie produkcyjnym.

Trwa ustalanie pełnej listy odbiorców produktu oraz nadzorowanie procesu wycofywania partii objętych ostrzeżeniem.

Co to oznacza dla konsumentów?

Osoby posiadające wskazane partie produktu powinny sprawdzić numer partii i termin przydatności znajdujące się na opakowaniu.

Jeśli produkt pochodzi z partii objętej komunikatem GIS, nie należy go spożywać — nawet jeśli wygląda i pachnie prawidłowo.

Więcej informacji dotyczących listeriozy można znaleźć na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2026 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗ 
Wydawca i właściciel: Capital Media S.C.
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl
Polityka Redakcyjna