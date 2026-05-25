Groźna bakteria wykryta w popularnym produkcie. GIS alarmuje
Główny Inspektorat Sanitarny wydał pilne ostrzeżenie dotyczące popularnego produktu z łososiem po wykryciu groźnej bakterii Listeria monocytogenes. Zagrożenie dotyczy konkretnych partii „Łososia w kremie” produkowanego przez firmę Suempol. GIS apeluje do konsumentów, aby nie spożywali wskazanych produktów i sprawdzili numery partii na opakowaniach.
GIS wydał pilne ostrzeżenie. Popularny produkt z łososiem wycofywany ze sprzedaży
Komunikat opublikowano 22 maja 2026 roku. Jak poinformowano, obecność bakterii Listeria monocytogenes wykryto podczas urzędowej kontroli prowadzonej przez Inspekcję Weterynaryjną.
Zagrożenie dotyczy wybranych partii produktu „Łosoś w kremie” produkowanego przez firmę Suempol sp. z o.o. z Bielska Podlaskiego.
Które partie zostały objęte ostrzeżeniem?
Produkt: Łosoś w kremie 80 g
Numer partii: L20261-22
Termin przydatności: 30.05.2026 oraz 02.06.2026
Produkt: Łosoś w kremie 900 g
Numer partii: L20261
Termin przydatności: 28.05.2026
Producent: Suempol sp. z o.o., ul. Białostocka 69A, 17-100 Bielsk Podlaski.
GIS apeluje do konsumentów
Główny Inspektorat Sanitarny wyraźnie podkreśla, że wskazanych produktów nie należy spożywać.
W przypadku wystąpienia objawów chorobowych po spożyciu produktu konsumenci powinni jak najszybciej skontaktować się z lekarzem.
Dlaczego bakteria Listeria jest groźna?
Listeria monocytogenes może wywoływać listeriozę — groźną chorobę bakteryjną szczególnie niebezpieczną dla:
• kobiet w ciąży,
• seniorów,
• małych dzieci,
• osób z obniżoną odpornością.
Objawy zakażenia mogą obejmować między innymi gorączkę, bóle mięśni, nudności, biegunkę oraz objawy neurologiczne.
Producent rozpoczął działania kryzysowe
Firma Suempol poinformowała o wdrożeniu procedur bezpieczeństwa natychmiast po otrzymaniu informacji o zagrożeniu.
W zakładzie przeprowadzono między innymi:
• blokadę produktów znajdujących się w magazynach,
• dodatkowe badania laboratoryjne,
• gruntowne mycie i dezynfekcję pomieszczeń,
• badania środowiskowe,
• szkolenia pracowników,
• zwiększenie częstotliwości kontroli.
Producent zapewnia, że kolejne badania nie wykazały obecności bakterii w produktach.
Inspekcja Weterynaryjna prowadzi kontrolę
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bielsku Podlaskim rozpoczął postępowanie kontrolne w zakładzie produkcyjnym.
Trwa ustalanie pełnej listy odbiorców produktu oraz nadzorowanie procesu wycofywania partii objętych ostrzeżeniem.
Co to oznacza dla konsumentów?
Osoby posiadające wskazane partie produktu powinny sprawdzić numer partii i termin przydatności znajdujące się na opakowaniu.
Jeśli produkt pochodzi z partii objętej komunikatem GIS, nie należy go spożywać — nawet jeśli wygląda i pachnie prawidłowo.
Więcej informacji dotyczących listeriozy można znaleźć na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
