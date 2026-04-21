Groźne zdarzenia na Mazowszu. Dwie osoby ranne, utrudnienia potrwają godzinami
Kierowcy muszą przygotować się na poważne utrudnienia. Na jednej z ulic doszło do niebezpiecznych zdarzeń drogowych, które sparaliżowały ruch i postawiły służby w stan gotowości.
Dwa zdarzenia na jednej ulicy
Do sytuacji doszło na ulicy Kutnowskiej w Płocku. Jak informuje policja, miały tam miejsce dwa zdarzenia drogowe, które wymagały natychmiastowej interwencji służb.
W wyniku zdarzeń dwie osoby zostały ranne i przetransportowane do szpitala. Na miejscu pracują policjanci oraz ratownicy.
Ruch utrudniony, możliwe korki
Obecnie ruch w rejonie zdarzenia odbywa się wahadłowo, co oznacza duże utrudnienia dla kierowców. Tworzą się korki, a przejazd jest znacznie spowolniony.
Służby zapowiadają, że utrudnienia mogą potrwać nawet do godziny 17:00. Wszystko zależy od przebiegu działań na miejscu.
Apel policji do kierowców
Funkcjonariusze apelują o zachowanie szczególnej ostrożności oraz stosowanie się do poleceń wydawanych przez służby.
W takich sytuacjach kluczowe jest zachowanie spokoju i dostosowanie jazdy do warunków na drodze.
Uwaga także dla kierowców z Warszawy
Choć zdarzenie ma miejsce w Płocku, kierowcy z Warszawy i całego Mazowsza powinni wziąć pod uwagę możliwe utrudnienia na trasach dojazdowych i objazdach.
To ważny odcinek komunikacyjny, dlatego skutki zdarzenia mogą być odczuwalne szerzej.
Co to oznacza dla Ciebie?
– ruch wahadłowy na ulicy Kutnowskiej
– możliwe korki i opóźnienia
– utrudnienia nawet do godziny 17:00
– obecność służb i ograniczenia prędkości
Sytuacja jest dynamiczna i może się zmieniać. Warto śledzić kolejne komunikaty i – jeśli to możliwe – wybierać alternatywne trasy.
