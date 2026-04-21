Groźne zdarzenia na Mazowszu. Dwie osoby ranne, utrudnienia potrwają godzinami

21 kwietnia 2026 14:24 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Kierowcy muszą przygotować się na poważne utrudnienia. Na jednej z ulic doszło do niebezpiecznych zdarzeń drogowych, które sparaliżowały ruch i postawiły służby w stan gotowości.

Wypadek Ruch wahadłowy Fot. Policja
Wypadek Ruch wahadłowy Fot. Policja

Dwa zdarzenia na jednej ulicy

Do sytuacji doszło na ulicy Kutnowskiej w Płocku. Jak informuje policja, miały tam miejsce dwa zdarzenia drogowe, które wymagały natychmiastowej interwencji służb.

W wyniku zdarzeń dwie osoby zostały ranne i przetransportowane do szpitala. Na miejscu pracują policjanci oraz ratownicy.

Ruch utrudniony, możliwe korki

Obecnie ruch w rejonie zdarzenia odbywa się wahadłowo, co oznacza duże utrudnienia dla kierowców. Tworzą się korki, a przejazd jest znacznie spowolniony.

Służby zapowiadają, że utrudnienia mogą potrwać nawet do godziny 17:00. Wszystko zależy od przebiegu działań na miejscu.

Apel policji do kierowców

Funkcjonariusze apelują o zachowanie szczególnej ostrożności oraz stosowanie się do poleceń wydawanych przez służby.

W takich sytuacjach kluczowe jest zachowanie spokoju i dostosowanie jazdy do warunków na drodze.

Uwaga także dla kierowców z Warszawy

Choć zdarzenie ma miejsce w Płocku, kierowcy z Warszawy i całego Mazowsza powinni wziąć pod uwagę możliwe utrudnienia na trasach dojazdowych i objazdach.

To ważny odcinek komunikacyjny, dlatego skutki zdarzenia mogą być odczuwalne szerzej.

Co to oznacza dla Ciebie?

– ruch wahadłowy na ulicy Kutnowskiej
– możliwe korki i opóźnienia
– utrudnienia nawet do godziny 17:00
– obecność służb i ograniczenia prędkości

Sytuacja jest dynamiczna i może się zmieniać. Warto śledzić kolejne komunikaty i – jeśli to możliwe – wybierać alternatywne trasy.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2026 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗ 
Wydawca i właściciel: Capital Media S.C.
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl
Polityka Redakcyjna