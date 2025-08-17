Groźne zderzenie na Mazowszu. Śmigłowiec LPR zabrał pasażerkę motocykla
Groźny wypadek na Mazowszu. W miejscowości Dębe w powiecie legionowskim motocykl zderzył się z fordem podczas manewru zawracania. Dwie osoby podróżujące jednośladem trafiły do szpitala, w tym jedna śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
W niedzielę po południu na drodze wojewódzkiej numer 632 w miejscowości Dębe (powiat legionowski, woj. mazowieckie) doszło do groźnego wypadku z udziałem motocykla i samochodu osobowego.
Według wstępnych ustaleń policji kierujący motocyklem marki Honda wyprzedzał ciąg samochodów. W tym samym czasie kierowca forda próbował zawrócić i wjechał wprost pod nadjeżdżający jednoślad. Doszło do gwałtownego zderzenia.
Pasażerka zabrana śmigłowcem
Na miejscu natychmiast interweniowały służby ratunkowe. Pasażerka motocykla odniosła poważniejsze obrażenia i została przetransportowana do szpitala śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Kierowca jednośladu również wymagał pomocy medycznej – karetką trafił do szpitala.
– Kierowca forda był trzeźwy i posiadał wymagane uprawnienia – przekazał młodszy aspirant Paweł Chmura z Komendy Stołecznej Policji.
Na miejscu wypadku pracowali policjanci i ratownicy medyczni. Funkcjonariusze wyjaśniają dokładne okoliczności i przyczyny zdarzenia. Droga wojewódzka numer 632 była czasowo zablokowana.
