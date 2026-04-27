Groźne zderzenie na obwodnicy Warszawy. Kierowcy utknęli w 7 kilometrowym korku
Na trasie S2 w Warszawie doszło rano do zderzenia samochodu dostawczego z ciężarowym. W kierunku Wilanowa utworzył się korek o długości około 7 km. Utrudnienia przed tunelem Południowej Obwodnicy Warszawy zostały już usunięte, a ruch wrócił do normy.
Zderzenie na trasie S2 w Warszawie
Do zdarzenia doszło przed godziną 9:00 na odcinku trasy S2 w rejonie ulicy Puławskiej. W kolizji uczestniczyły dwa pojazdy – samochód dostawczy oraz ciężarowy. Na miejscu pracowały służby ratunkowe, co spowodowało czasowe zablokowanie kilku pasów ruchu.
Co się zmieniło?
Jak poinformowały służby, kierowca pojazdu dostawczego uderzył w samochód ciężarowy. Na miejsce skierowano trzy zastępy straży pożarnej oraz zespół ratownictwa medycznego.
Jedna osoba została przebadana przez ratowników, jednak nie stwierdzono obrażeń wymagających hospitalizacji. Policja potwierdziła, że uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi i posiadali wymagane uprawnienia do kierowania pojazdami.
W wyniku zdarzenia zablokowany został pas tranzytowy w kierunku Terespola oraz zjazd na ulicę Puławską. W praktyce przez pewien czas nieprzejezdne były nawet trzy pasy ruchu.
Fakty i tło sprawy
Zdarzenie miało miejsce w godzinach porannego szczytu komunikacyjnego, co bezpośrednio wpłynęło na skalę utrudnień. Korek w kierunku Wilanowa szybko się wydłużał i w szczytowym momencie osiągnął około 7 kilometrów długości. Zator sięgał aż do Alei Krakowskiej.
Droga ekspresowa S2, będąca częścią Południowej Obwodnicy Warszawy, należy do kluczowych tras w aglomeracji. Każde zdarzenie drogowe na tym odcinku powoduje natychmiastowe pogorszenie płynności ruchu, szczególnie w godzinach dojazdów do pracy.
Działania służb polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, udrożnieniu przejazdu oraz usunięciu pojazdów z jezdni. Po zakończeniu akcji wszystkie pasy ruchu zostały ponownie otwarte.
Aktualna sytuacja na drodze
Według najnowszych informacji utrudnienia na trasie S2 zostały całkowicie usunięte. Ruch w kierunku Wilanowa oraz w pozostałych relacjach odbywa się już płynnie.
Kierowcy korzystający z tego odcinka nie powinni napotykać obecnie żadnych ograniczeń związanych z porannym zdarzeniem.
Co to oznacza dla kierowców?
W praktyce oznacza to, że nawet niewielka kolizja na trasie ekspresowej może spowodować poważne opóźnienia. Warto na bieżąco sprawdzać komunikaty drogowe i planować alternatywne trasy w przypadku utrudnień.
Kierowcy powinni również pamiętać o zachowaniu bezpiecznego odstępu oraz dostosowaniu prędkości do warunków ruchu, szczególnie w pobliżu tuneli i węzłów drogowych.
