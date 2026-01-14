Groźne zderzenie pojazdów, jeden wpadł do salonu z podłogami! Apel policji!
W dniu dzisiejszym na Woli doszło do mrożącego krew w żyłach zdarzenia. Na skrzyżowaniu ulic Towarowej i Jaktorowskiej zderzyły się dwa samochody osobowe – jeden pojazd zatrzymał się na barierach, drugi zdemolował witrynę pobliskiego sklepu. Policjanci zaapelowali do kierowców o szczególną ostrożność w obecnych warunkach pogodowych
Jak informuje we wpisie w mediach społecznościowych Wydział Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji, do wypadku doszło w wyniku nieszczęśliwego manewru na drodze. Kierowca Mercedesa podczas próby zmiany pasa ruchu doprowadził do kontaktu ze Skodą. Siła uderzenia była ogromna – Skoda została odrzucona na słupki oddzielające jezdnię od chodnika, natomiast luksusowy SUV z impetem wjechał prosto do wnętrza sklepu z podłogami, taranując szklaną witrynę.
Na skrzyżowaniu natychmiast pojawili się ratownicy medyczni, straż pożarna oraz policja. Choć zdjęcia z miejsca zdarzenia wyglądają groźnie, szczęśliwie nikt nie doznał obrażeń zagrażających życiu.
Policja przypomina o trudnych warunkach
Funkcjonariusze pracujący na miejscu zdarzenia podkreślają, że zimowa aura nie wybacza błędów. Policja wystosowała pilny apel do stołecznych kierowców o zachowanie maksymalnej czujności, ograniczenie prędkości i szczególną ostrożność podczas tak podstawowych manewrów, jak zmiana pasa ruchu.
