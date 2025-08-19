Groźny błąd producenta! Pepco apeluje o pilny zwrot wadliwego produktu. Ryzyko zadławienia
Pepco wydało pilne ostrzeżenie do klientów i zdecydowało się wycofać ze sprzedaży jeden ze swoich produktów przeznaczonych dla najmłodszych. Chodzi o kurtkę niemowlęcą, która – jak wskazano w oficjalnym komunikacie – nie spełnia europejskich norm bezpieczeństwa i stwarza realne zagrożenie dla zdrowia dzieci. Sieć apeluje, by rodzice niezwłocznie zwrócili wadliwy towar do sklepów, gdzie otrzymają pełny zwrot pieniędzy.
Pepco wydało pilny komunikat w sprawie jednego z produktów, który trafił na półki sklepowe, a następnie został natychmiast wycofany ze sprzedaży. Chodzi o kurtkę niemowlęcą chłopięcą, która – jak poinformowała sieć – nie spełnia europejskich norm bezpieczeństwa i może stwarzać realne zagrożenie dla zdrowia i życia dzieci. Klienci proszeni są o niezwłoczny zwrot towaru do najbliższego sklepu.
Wadliwy produkt na rynku
Sieć potwierdziła, że problem dotyczy kurtki niemowlęcej chłopięcej o oznaczeniu PLU 614536, niezgodnej z europejską normą EN 17394-3:2021. Wykryto w niej ryzyko oderwania się małych elementów, co mogłoby prowadzić do zadławienia u dziecka. Pepco podkreśla, że decyzję o wycofaniu podjęto w trosce o bezpieczeństwo klientów i apeluje, by nie lekceważyć ostrzeżenia.
Jak przebiega zwrot?
Zwrot kurtki można zrealizować w dowolnym sklepie Pepco, niezależnie od miejsca zakupu. Procedura jest maksymalnie uproszczona – klient otrzyma pełny zwrot pieniędzy, a paragon nie jest wymagany. Wystarczy oddać produkt, nawet jeśli był już użytkowany. Sieć zapewnia, że takie działania są standardem w sytuacjach, gdy produkt nie spełnia norm jakości i może zagrażać zdrowiu.
Reakcja sieci i ochrona konsumentów
Komunikat Pepco wpisuje się w praktykę stosowaną przez duże sieci handlowe – szybkie reagowanie i wycofywanie wadliwego towaru z rynku. Dzięki temu ryzyko dla klientów zostaje zminimalizowane, a konsumenci nie ponoszą strat finansowych. Eksperci przypominają, że w takich przypadkach reklamacja czy zwrot są prostsze niż w standardowych procedurach, ponieważ sam sprzedawca potwierdza wadliwość towaru.
Apel do rodziców
Pepco prosi, aby wszyscy, którzy kupili wspomnianą kurtkę, niezwłocznie zwrócili ją do sklepu i odebrali pieniądze. Sieć przypomina, że bezpieczeństwo dzieci jest priorytetem i każdy taki sygnał traktowany jest z najwyższą powagą.
