Groźny incydent w Ursusie. Ciężarówka zakleszczona w tunelu sparaliżowała ruch

23 kwietnia 2026 13:56 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Do poważnego zdarzenia doszło w Warszawie, w dzielnicy Ursus. W rejonie ul. 4 Czerwca 1989 r., w kierunku al. Jerozolimskich, ciężarówka wyposażona w żuraw HDS utknęła w tunelu, całkowicie blokując przejazd. Według wstępnych informacji kierowca najprawdopodobniej nie uwzględnił wysokości pojazdu i wjechał w miejsce o zbyt niskim prześwicie. W efekcie konstrukcja żurawia uderzyła w strop tunelu i została poważnie uszkodzona. Samochód zaklinował się i nie jest w stanie samodzielnie opuścić miejsca zdarzenia.

Ciężarówna Tunel Wypadek Fot. Warszawska Grupa Luka&Maro
Na miejscu od razu pojawiły się służby, które zabezpieczyły teren i próbują ocenić skalę uszkodzeń. Trwa analiza, w jaki sposób usunąć pojazd bez dalszego naruszania infrastruktury. Możliwe, że konieczne będzie użycie specjalistycznego sprzętu lub częściowy demontaż elementów ciężarówki.

Na szczęście nie ma informacji o osobach rannych, jednak sytuacja drogowa jest bardzo trudna. Ruch w kierunku al. Jerozolimskich został praktycznie zablokowany, a w okolicy tworzą się długie korki. Zator obejmuje kolejne ulice, a kierowcy stoją w miejscu nawet przez kilkadziesiąt minut.

Problem szybko przeniósł się także na trasy alternatywne, które zaczęły się zapełniać. W efekcie cała okolica zmaga się z dużymi utrudnieniami.

Służby apelują do kierowców, aby omijali Ursus i wybierali inne drogi. Na ten moment nie wiadomo, jak długo potrwa akcja usuwania ciężarówki. Wszystko wskazuje na to, że utrudnienia mogą potrwać jeszcze wiele godzin.

