Groźny pożar przy granicy. 7 samochodów spłonęło w Szeginiach
W środę, 3 września, w przygranicznej miejscowości Szeginie w obwodzie lwowskim doszło do groźnego pożaru. Ogień objął aż siedem zaparkowanych samochodów, zanim udało się go opanować.
Jak doszło do zdarzenia?
Zgłoszenie o wybuchu pożaru wpłynęło do służb ratunkowych o godzinie 16:17. Na miejsce natychmiast skierowano jednostki straży pożarnej z Sądowej Wiszni i Mościsk, a także lokalną drużynę z pobliskiej wsi Popowicze.
Kiedy strażacy przybyli na miejsce, płomienie obejmowały już siedem pojazdów stojących obok siebie. Według wstępnych ustaleń pożar rozpoczął się w jednym z aut, a ogień błyskawicznie rozprzestrzenił się na kolejne.
Akcja gaśnicza
W działaniach uczestniczyło 8 strażaków i 2 wozy gaśnicze Państwowej Służby ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Ukrainy, wspierani przez 3 członków lokalnej jednostki i dodatkowy pojazd gaśniczy. Po godzinie intensywnej pracy, o 17:24, udało się całkowicie ugasić ogień.
Co dalej?
Na razie nie podano oficjalnej przyczyny pożaru. Służby prowadzą czynności wyjaśniające, aby ustalić, co doprowadziło do tak gwałtownego rozprzestrzenienia się ognia.
Co to oznacza dla mieszkańców regionu?
Pożar w Szeginiach pokazuje, jak groźne mogą być tego typu zdarzenia w rejonach przygranicznych, gdzie codziennie przewijają się tysiące pojazdów. Strażacy apelują o ostrożność i przypominają, by nie zostawiać aut w miejscach, gdzie ogień mógłby łatwo przenieść się na kolejne pojazdy.
