Groźny wirus paraliżuje Mazowsze. Alarm, zakazy i setki miejscowości na liście restrykcji
Sytuacja na Mazowszu gwałtownie się pogarsza. W związku z rozprzestrzenianiem się wysoce zjadliwej grypy ptaków H5N1 służby postawiono w stan najwyższej gotowości. Wojewoda wprowadza kolejne ograniczenia, a lista objętych nimi miejscowości rośnie z dnia na dzień.
Najświeższe dane Głównego Lekarza Weterynarii są alarmujące. W całej Polsce odnotowano już 101 ognisk wirusa w tym sezonie, a nowe przypadki pojawiają się właśnie na Mazowszu. Szczególnie trudna sytuacja panuje w północnej części regionu, gdzie skoncentrowana jest produkcja drobiu.
Władze województwa zdecydowały o zdecydowanych krokach. Obowiązuje zakaz organizowania targów, wystaw i konkursów z udziałem ptaków. Hodowcy – zarówno duże fermy, jak i właściciele przydomowych kurników – muszą trzymać drób w zamknięciu. Każde złamanie zasad może skończyć się poważnymi konsekwencjami.
Skala strat już teraz jest ogromna. Tylko w kilku ogniskach na Mazowszu wybito setki tysięcy sztuk drobiu. Jak wynika z danych inspekcji weterynaryjnej, w całym kraju liczba zagrożonych lub zutylizowanych ptaków sięga blisko 5 mln.
Sztab kryzysowy działa bez przerwy. Władze apelują o ścisłe przestrzeganie zasad bioasekuracji, bo wirus rozprzestrzenia się błyskawicznie – szczególnie w rejonach o dużym zagęszczeniu ferm. Każde nowe ognisko oznacza kolejne ograniczenia i kolejne straty.
Najbardziej restrykcyjne zasady obowiązują w tzw. strefach zapowietrzonych. Tam przemieszczanie drobiu, jaj czy ściółki jest możliwe tylko za zgodą służb. Kontrolowany jest również dostęp do gospodarstw.
Co ważne, ryzyko dla ludzi pozostaje niskie, ale służby nie ukrywają – sytuacja jest poważna i dynamiczna. Kolejne decyzje mogą zapaść w każdej chwili.
Dla mieszkańców oznacza to jedno: trzeba zachować ostrożność i stosować się do komunikatów. Dla hodowców – realne ryzyko utraty całych stad i źródła dochodu. Mazowsze znalazło się dziś w centrum jednego z najpoważniejszych kryzysów epidemiologicznych ostatnich lat.
