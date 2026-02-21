Groźny wyciek na Bałtyku. Tysiące litrów oleju trafiły do morza
Około 10 tys. litrów oleju opałowego wyciekło do wód Zatoki Botnickiej w pobliżu portu Ajos w fińskim Kemi. Do zdarzenia doszło w rejonie skutej lodem linii brzegowej, co utrudniło akcję ratunkową. Służby usuwają zanieczyszczenie i monitorują możliwy wpływ na środowisko Bałtyku.
Wyciek oleju w Zatoce Botnickiej. Służby prowadzą akcję w trudnych warunkach
Na północy Morza Bałtyckiego doszło do wycieku oleju opałowego z jednostki pływającej w pobliżu portu Ajos w Kemi w Finlandii. Do wody przedostało się około 10 tys. litrów substancji. Służby ratownicze rozpoczęły działania zabezpieczające i monitorują możliwy wpływ zdarzenia na środowisko.
Co się stało?
Według informacji przekazanych przez Polską Agencję Prasową, wyciek nastąpił z holownika lodołamacza operującego w rejonie portu Ajos, na krańcu Zatoki Botnickiej. Do morza przedostało się około 10 tys. litrów oleju opałowego.
Zdarzenie miało miejsce w rejonie, gdzie wody przybrzeżne są obecnie skute lodem. W regionie Tornio pokrywa lodowa ma miejscami do 75 cm grubości. Tak trudne warunki zimowe nie występowały tam od około 15 lat.
Akcja służb i utrudnienia
Służby ratownicze Laponii poinformowały, że większość rozlanej substancji została już usunięta z powierzchni wody w rejonie portu. Działania prowadzone są jednak w bardzo wymagających warunkach.
Lód utrudnia użycie specjalistycznego sprzętu do zbierania zanieczyszczeń. Istnieje też ryzyko, że część oleju może przedostać się pod pokrywę lodową, co komplikuje ocenę skali skażenia.
Odcinek morza, na którym doszło do wycieku, pozostaje pod stałym nadzorem. Jak przekazały służby, możliwe oddziaływanie na środowisko będzie monitorowane poprzez regularne pobieranie próbek wody. Sprawę bada również fińska straż graniczna.
Co to oznacza dla środowiska Bałtyku?
Olej opałowy stanowi zagrożenie dla organizmów morskich, zwłaszcza w zamkniętych i wrażliwych ekosystemach takich jak Morze Bałtyckie. Skala oddziaływania zależy od szybkości usunięcia substancji oraz od warunków hydrologicznych.
Na tym etapie nie podano informacji o długofalowych skutkach ekologicznych. Kluczowe będzie dalsze monitorowanie wód i ewentualne działania naprawcze.
Zdarzenie pokazuje, jak trudne są operacje ratownicze w warunkach silnego zlodzenia. W okresie zimowym ryzyko środowiskowe w regionie północnego Bałtyku jest szczególnie istotne ze względu na ograniczoną możliwość szybkiej reakcji technicznej.
