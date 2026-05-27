Groźny wypadek na A2. Tir przebił bariery i uderzył w autobus

27 maja 2026 12:08 | Autor: Bartłomiej Radecki | Aktualności | Brak komentarzy

Radiowóz na sygnale. Fot. Shutterstock.

W nocy z wtorku na środę na autostradzie A2 doszło do niebezpiecznego wypadku z udziałem ciężarówki i autobusu. Na wysokości Baranowa kierowca tira stracił panowanie nad pojazdem, przebił bariery oddzielające jezdnie i zahaczył o autobus jadący w tym samym kierunku. Na szczęście nikomu nic się nie stało, jednak ruch na trasie był całkowicie zablokowany przez kilka godzin.

Tir uderzył w bariery na A2

Do zdarzenia doszło około godziny 2:26 na 429 kilometrze autostrady A2.

Jak poinformowali strażacy, kierowca ciężarówki stracił panowanie nad pojazdem.

Tir przebił bariery rozdzielające jezdnie i stanął w poprzek drogi.

Ciężarówka zahaczyła o autobus

Podczas zdarzenia ciężarówka zahaczyła również o jadący w tym samym kierunku autobus.

W pojeździe podróżowało 26 osób.

Autobusem oraz ciężarówką podróżowało łącznie 28 osób.

Wszyscy opuścili pojazdy o własnych siłach.

Nikomu nic się nie stało

Służby poinformowały, że mimo groźnie wyglądającego zdarzenia nikt nie odniósł obrażeń.

Kierowcy obu pojazdów byli trzeźwi.

Na miejscu pracowali strażacy, policja oraz służby drogowe.

Drewniane płyty rozsypały się po jezdni

Utrudnienia były poważne również z powodu przewożonego ładunku.

Tir transportował drewniane płyty, które rozsypały się po autostradzie.

Ich usuwaniem zajmowała się Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Autostrada była całkowicie zablokowana

Po wypadku autostrada A2 w kierunku Łodzi została zamknięta.

Kierowcy musieli korzystać z objazdów prowadzących przez Grodzisk Mazowiecki.

Rozbity tir blokował jezdnię przez kilka godzin.

Utrudnienia zakończyły się rano

Służbom udało się zakończyć działania po godzinie 8 rano.

Po usunięciu ciężarówki i rozsypanego ładunku ruch na autostradzie został przywrócony.

Co to oznacza dla kierowców?

Wypadek spowodował wielogodzinne utrudnienia na jednej z najważniejszych tras w Polsce.

Służby apelują do kierowców o zachowanie ostrożności szczególnie podczas nocnych podróży i przy trudnych warunkach na drogach.

