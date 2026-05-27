Groźny wypadek na A2. Tir przebił bariery i uderzył w autobus

Groźny wypadek na A2 pod Baranowem. Tir przebił bariery i zahaczył o autobus
W nocy z wtorku na środę na autostradzie A2 doszło do niebezpiecznego wypadku z udziałem ciężarówki i autobusu. Na wysokości Baranowa kierowca tira stracił panowanie nad pojazdem, przebił bariery oddzielające jezdnie i zahaczył o autobus jadący w tym samym kierunku. Na szczęście nikomu nic się nie stało, jednak ruch na trasie był całkowicie zablokowany przez kilka godzin.
Tir uderzył w bariery na A2
Do zdarzenia doszło około godziny 2:26 na 429 kilometrze autostrady A2.
Jak poinformowali strażacy, kierowca ciężarówki stracił panowanie nad pojazdem.
Tir przebił bariery rozdzielające jezdnie i stanął w poprzek drogi.
Ciężarówka zahaczyła o autobus
Podczas zdarzenia ciężarówka zahaczyła również o jadący w tym samym kierunku autobus.
W pojeździe podróżowało 26 osób.
Autobusem oraz ciężarówką podróżowało łącznie 28 osób.
Wszyscy opuścili pojazdy o własnych siłach.
Nikomu nic się nie stało
Służby poinformowały, że mimo groźnie wyglądającego zdarzenia nikt nie odniósł obrażeń.
Kierowcy obu pojazdów byli trzeźwi.
Na miejscu pracowali strażacy, policja oraz służby drogowe.
Drewniane płyty rozsypały się po jezdni
Utrudnienia były poważne również z powodu przewożonego ładunku.
Tir transportował drewniane płyty, które rozsypały się po autostradzie.
Ich usuwaniem zajmowała się Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.
Autostrada była całkowicie zablokowana
Po wypadku autostrada A2 w kierunku Łodzi została zamknięta.
Kierowcy musieli korzystać z objazdów prowadzących przez Grodzisk Mazowiecki.
Rozbity tir blokował jezdnię przez kilka godzin.
Utrudnienia zakończyły się rano
Służbom udało się zakończyć działania po godzinie 8 rano.
Po usunięciu ciężarówki i rozsypanego ładunku ruch na autostradzie został przywrócony.
Co to oznacza dla kierowców?
Wypadek spowodował wielogodzinne utrudnienia na jednej z najważniejszych tras w Polsce.
Służby apelują do kierowców o zachowanie ostrożności szczególnie podczas nocnych podróży i przy trudnych warunkach na drogach.
