Groźny wypadek na Mazowszu. Dwie osoby ranne, utrudnienia do wieczora

22 kwietnia 2026 17:52 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Kierowcy jadący przez Płock muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami. Na moście Solidarności doszło do groźnego zdarzenia drogowego, które sparaliżowało ruch w tej części miasta.

Wypadek dwóch samochodów osobowych Fot. Komenda Miejska Policji w Płocku

Na miejscu natychmiast pojawiły się służby ratunkowe, a sytuacja przez dłuższy czas pozostaje trudna.

Zderzenie dwóch samochodów. Jedno auto stało na pasie

Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierujący Toyotą uderzył w Opla, który znajdował się na pasie ruchu z powodu awarii.

To właśnie unieruchomiony pojazd miał doprowadzić do niebezpiecznej sytuacji na drodze. W takich warunkach wystarczy chwila nieuwagi, by doszło do poważnego zdarzenia.

Dwie osoby trafiły do szpitala

W wyniku zderzenia dwie osoby zostały ranne. Na miejsce wezwano zespoły ratownictwa medycznego, które przetransportowały poszkodowanych do szpitala.

Na ten moment nie podano szczegółowych informacji o stanie ich zdrowia.

Duże utrudnienia. Służby pracują na miejscu

Na moście Solidarności wciąż pracują policjanci, straż pożarna oraz ratownicy. Ruch w rejonie zdarzenia jest utrudniony, a kierowcy muszą liczyć się z opóźnieniami.

Z informacji przekazanych przez służby wynika, że utrudnienia mogą potrwać nawet do około godziny 19:00.

Co to oznacza dla kierowców?

– możliwe korki i spowolnienia w rejonie mostu Solidarności
– ograniczona przepustowość drogi
– obecność służb ratunkowych na miejscu
– konieczność zachowania szczególnej ostrożności

Policja apeluje do kierowców o rozwagę, dostosowanie prędkości do warunków oraz stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy kierujących ruchem.

Sytuacja jest dynamiczna, dlatego warto na bieżąco sprawdzać komunikaty drogowe i – jeśli to możliwe – wybierać alternatywne trasy.

Podstawa prawna: art. 44 ustawy Prawo o ruchu drogowym – obowiązki uczestnika zdarzenia drogowego oraz działania służb w miejscu wypadku.

