Groźny wypadek na Mazowszu. Dwie osoby ranne, utrudnienia do wieczora
Kierowcy jadący przez Płock muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami. Na moście Solidarności doszło do groźnego zdarzenia drogowego, które sparaliżowało ruch w tej części miasta.
Na miejscu natychmiast pojawiły się służby ratunkowe, a sytuacja przez dłuższy czas pozostaje trudna.
Zderzenie dwóch samochodów. Jedno auto stało na pasie
Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierujący Toyotą uderzył w Opla, który znajdował się na pasie ruchu z powodu awarii.
To właśnie unieruchomiony pojazd miał doprowadzić do niebezpiecznej sytuacji na drodze. W takich warunkach wystarczy chwila nieuwagi, by doszło do poważnego zdarzenia.
Dwie osoby trafiły do szpitala
W wyniku zderzenia dwie osoby zostały ranne. Na miejsce wezwano zespoły ratownictwa medycznego, które przetransportowały poszkodowanych do szpitala.
Na ten moment nie podano szczegółowych informacji o stanie ich zdrowia.
Duże utrudnienia. Służby pracują na miejscu
Na moście Solidarności wciąż pracują policjanci, straż pożarna oraz ratownicy. Ruch w rejonie zdarzenia jest utrudniony, a kierowcy muszą liczyć się z opóźnieniami.
Z informacji przekazanych przez służby wynika, że utrudnienia mogą potrwać nawet do około godziny 19:00.
Co to oznacza dla kierowców?
– możliwe korki i spowolnienia w rejonie mostu Solidarności
– ograniczona przepustowość drogi
– obecność służb ratunkowych na miejscu
– konieczność zachowania szczególnej ostrożności
Policja apeluje do kierowców o rozwagę, dostosowanie prędkości do warunków oraz stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy kierujących ruchem.
Sytuacja jest dynamiczna, dlatego warto na bieżąco sprawdzać komunikaty drogowe i – jeśli to możliwe – wybierać alternatywne trasy.
Podstawa prawna: art. 44 ustawy Prawo o ruchu drogowym – obowiązki uczestnika zdarzenia drogowego oraz działania służb w miejscu wypadku.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.