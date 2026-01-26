Groźny wypadek na Mazowszu. Toyota uderzyła w budynek mieszkalny
Niebezpieczny poranek na ulicach Płocka. W poniedziałek, 26 stycznia, doszło do groźnego zdarzenia drogowego przy ulicy Maszewskiej. Samochód osobowy wypadł z drogi i z impetem uderzył w ścianę domu jednorodzinnego. Służby ratunkowe przetransportowały do szpitala 3 osoby.
Do zdarzenia doszło w godzinach porannych. Z wstępnych ustaleń pracujących na miejscu funkcjonariuszy wynika, że kierujący samochodem marki Toyota, z nieustalonych jeszcze przyczyn, stracił panowanie nad pojazdem. Auto zjechało z jezdni i uderzyło w elewację stojącego przy drodze budynku mieszkalnego.
Siła uderzenia była znaczna. W wyniku wypadku obrażenia odniosły osoby podróżujące samochodem. Zespół Ratownictwa Medycznego udzielił pomocy kierowcy oraz 2 pasażerom Toyoty. Wszyscy zostali przewiezieni do szpitala na szczegółowe badania. Ich stan nie jest na ten moment publicznie znany.
W chwili zdarzenia w domu przebywały 2 osoby. Mieszkańcy mieli ogromne szczęście – mimo uszkodzenia budynku, nie odnieśli oni żadnych obrażeń fizycznych. Na miejscu pracowały służby ratunkowe, straż pożarna oraz policja, która zabezpieczyła ślady i będzie wyjaśniać dokładne okoliczności tego zdarzenia. Funkcjonariusze po raz kolejny apelują do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności, dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze oraz skupienie za kierownicą.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.