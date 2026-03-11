Groźny wypadek na S7 pod Warszawą. Droga w kierunku stolicy zablokowana
Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w środę rano na trasie S7 w powiecie piaseczyńskim. Na wysokości miejscowości Kotorydz samochód osobowy uderzył w bariery energochłonne. W wyniku wypadku jedna osoba została ranna, a ruch w kierunku Warszawy został poważnie utrudniony.
Na miejscu interweniowały służby ratunkowe, w tym straż pożarna, policja oraz ratownicy medyczni.
Samochód uderzył w bariery
Jak przekazali strażacy z Piaseczna, kierowca samochodu osobowego z niewyjaśnionych na razie przyczyn stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w bariery ochronne znajdujące się przy drodze ekspresowej.
W chwili zdarzenia autem podróżowały cztery osoby. Jedna z nich wymagała pomocy medycznej i została przewieziona do szpitala.
Pozostałym pasażerom nic poważnego się nie stało.
Droga w kierunku Warszawy zablokowana
Wypadek spowodował poważne utrudnienia dla kierowców jadących w stronę stolicy. Jezdnia w kierunku Warszawy została zablokowana, a na miejscu pracują służby usuwające skutki zdarzenia.
Policja apeluje do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do poleceń służb kierujących ruchem.
Przyczyny wypadku będą wyjaśniane
Dokładne okoliczności zdarzenia będą ustalane przez policję. Funkcjonariusze sprawdzą m.in., czy przyczyną wypadku była nadmierna prędkość, błąd kierowcy lub trudne warunki drogowe.
Na razie nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia na trasie S7. Kierowcy powinni przygotować się na korki i wydłużony czas przejazdu w kierunku Warszawy.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.