Groźny wypadek na S7 pod Warszawą. Droga w kierunku stolicy zablokowana

11 marca 2026 09:51 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w środę rano na trasie S7 w powiecie piaseczyńskim. Na wysokości miejscowości Kotorydz samochód osobowy uderzył w bariery energochłonne. W wyniku wypadku jedna osoba została ranna, a ruch w kierunku Warszawy został poważnie utrudniony.

Fot. Warszawa w Pigułce

Na miejscu interweniowały służby ratunkowe, w tym straż pożarna, policja oraz ratownicy medyczni.

Samochód uderzył w bariery

Jak przekazali strażacy z Piaseczna, kierowca samochodu osobowego z niewyjaśnionych na razie przyczyn stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w bariery ochronne znajdujące się przy drodze ekspresowej.

W chwili zdarzenia autem podróżowały cztery osoby. Jedna z nich wymagała pomocy medycznej i została przewieziona do szpitala.

Pozostałym pasażerom nic poważnego się nie stało.

Droga w kierunku Warszawy zablokowana

Wypadek spowodował poważne utrudnienia dla kierowców jadących w stronę stolicy. Jezdnia w kierunku Warszawy została zablokowana, a na miejscu pracują służby usuwające skutki zdarzenia.

Policja apeluje do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do poleceń służb kierujących ruchem.

Przyczyny wypadku będą wyjaśniane

Dokładne okoliczności zdarzenia będą ustalane przez policję. Funkcjonariusze sprawdzą m.in., czy przyczyną wypadku była nadmierna prędkość, błąd kierowcy lub trudne warunki drogowe.

Na razie nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia na trasie S7. Kierowcy powinni przygotować się na korki i wydłużony czas przejazdu w kierunku Warszawy.

