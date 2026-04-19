Groźny wypadek pod Warszawą. Kierowcy uważajcie na utrudnienia

19 kwietnia 2026 17:48 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w niedzielę, 19 kwietnia, w miejscowości Popowo Borowe w gminie Nasielsk. Po godzinie 15:00 służby ratunkowe zostały wezwane do wypadku z udziałem motocyklisty. Na miejscu pojawiły się zespoły ratownictwa medycznego oraz policja.

Fot. Warszawa w Pigułce

Z pierwszych ustaleń wynika, że 29-letni kierowca motocykla marki Suzuki stracił kontrolę nad pojazdem podczas pokonywania zakrętu. Jednoślad wypadł z jezdni, a następnie uderzył w ogrodzenie jednej z posesji.

Gdy ratownicy dotarli na miejsce, mężczyzna był przytomny. Udzielono mu pomocy na miejscu, po czym został przewieziony do szpitala na dalsze badania.

Dokładne przyczyny wypadku nie są jeszcze znane. Sprawę badają funkcjonariusze z nowodworskiej drogówki, którzy analizują przebieg zdarzenia.

Jak informuje portal Wirtualny Nowy Dwór, to kolejne zdarzenie z udziałem motocyklisty w regionie w ostatnich dniach. Dzień wcześniej, w Nowym Dworze Mazowieckim, doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął 28-letni kierujący jednośladem.

Policja przypomina, że wiosna to czas wzmożonego ruchu motocyklistów na drogach. Funkcjonariusze apelują o rozwagę, szczególnie na zakrętach, gdzie łatwo o utratę panowania nad pojazdem.

Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Wydawca i właściciel: Capital Media S.C.
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl
