Groźny wypadek w Warszawie. Jedna osoba trafiła do szpitala
Groźny poranny wypadek na warszawskim Mokotowie sparaliżował ruch na jednej z głównych arterii stolicy. Na ulicy Czerniakowskiej doszło do zderzenia trzech samochodów osobowych. Jedna osoba została ranna i trafiła do szpitala. Przez kilka godzin kierowcy musieli liczyć się z poważnymi utrudnieniami w ruchu.
Wypadek przed godziną 6 rano
Do zdarzenia doszło w sobotę, 30 maja, około godziny 5:40 na ulicy Czerniakowskiej, na wysokości skrzyżowania z ulicą Nowosielecką na warszawskim Mokotowie.
Na miejsce natychmiast skierowano policję, straż pożarną oraz zespoły ratownictwa medycznego. Według wstępnych ustaleń funkcjonariuszy w wypadku uczestniczyły trzy samochody osobowe.
Jak poinformowała podinsp. Ewelina Gromek-Oćwieja z Komendy Stołecznej Policji, kierujący Fordem Mustangiem uderzył w jadącego przed nim Opla. W wyniku zdarzenia uszkodzony został również samochód marki Peugeot.
Jedna osoba została ranna
Najbardziej ucierpiał kierowca Opla, który po zderzeniu wymagał pomocy medycznej.
Poszkodowany został przewieziony do szpitala. Na szczęście jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.
Pozostali uczestnicy zdarzenia nie odnieśli poważniejszych obrażeń. Policja potwierdziła również, że wszyscy kierujący byli trzeźwi.
To jedna z kluczowych informacji w kontekście ustalania przyczyn zdarzenia. Funkcjonariusze będą teraz analizować dokładny przebieg wypadku oraz okoliczności, które doprowadziły do kolizji.
Mustang z rozbitym przodem, Opel zniszczony z tyłu
Na miejscu pracował reporter tvnwarszawa.pl Mateusz Mżyk, który relacjonował skutki zdarzenia.
– Czerwony Ford Mustang ma rozbity cały przód, z kolei czarny Opel ma zniszczony tył. Na miejscu wciąż pracuje policja i służby porządkowe – przekazał reporter.
Zdjęcia z miejsca zdarzenia pokazują znaczne uszkodzenia pojazdów. Największe zniszczenia widoczne były właśnie w Fordzie oraz Oplu, które bezpośrednio uczestniczyły w zderzeniu.
Kierowcy utknęli w korkach
Wypadek spowodował duże utrudnienia komunikacyjne dla mieszkańców Warszawy.
Przez pewien czas całkowicie zablokowana była ulica Czerniakowska w kierunku Mokotowa. Policja kierowała ruchem i zabezpieczała miejsce zdarzenia.
Kapitan Łukasz Zagdański z warszawskiej straży pożarnej poinformował, że jeden z uszkodzonych pojazdów blokował również jezdnię prowadzącą w stronę Wilanowa.
W godzinach porannych tworzyły się zatory, a kierowcy musieli korzystać z objazdów lub liczyć się z wydłużonym czasem przejazdu.
Ruch wraca do normy
Po zakończeniu działań służb sytuacja zaczęła się stopniowo poprawiać. Udało się udrożnić dwa pasy ruchu, dzięki czemu przejazd przez Czerniakowską był już możliwy.
Jeden z pasów pozostawał jednak czasowo zablokowany do momentu usunięcia wszystkich skutków zdarzenia.
Służby apelowały do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie wypadku oraz stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy kierujących ruchem.
Czerniakowska należy do najbardziej obciążonych ulic Warszawy
Ulica Czerniakowska jest jedną z głównych tras łączących południowe dzielnice Warszawy z centrum miasta. Każde poważniejsze zdarzenie drogowe w tym rejonie bardzo szybko przekłada się na utrudnienia w ruchu.
Codziennie trasą poruszają się tysiące kierowców jadących między Mokotowem, Śródmieściem i Wilanowem. Nawet niewielka kolizja może powodować korki rozlewające się na sąsiednie ulice.
Dzisiejszy wypadek po raz kolejny pokazał, jak duży wpływ na ruch w stolicy mają zdarzenia drogowe na kluczowych arteriach komunikacyjnych.
Co to oznacza dla Ciebie? Kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność
1. Do wypadku doszło około godziny 5:40 na ulicy Czerniakowskiej.
2. W zdarzeniu uczestniczyły trzy samochody osobowe.
3. Jedna osoba została przewieziona do szpitala. Jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.
4. Wszyscy kierowcy byli trzeźwi.
5. Wypadek spowodował duże utrudnienia na Mokotowie. Ruch został częściowo przywrócony po zakończeniu działań służb.
6. Policja wyjaśnia dokładne okoliczności zdarzenia.
