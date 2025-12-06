Grudniowa anomalia pogodowa. Tyle pokażą termometry w najbliższych dniach
W najbliższych dniach Polska znajdzie się w centrum nietypowej anomalii temperatur. Do kraju napłynie bardzo ciepłe, atlantyckie powietrze, które podniesie wartości na termometrach nawet do 15°C. Najmocniej odczują to mieszkańcy zachodnich i południowych regionów, gdzie ocieplenie będzie największe.
Atak ciepła w Polsce. Nadchodzi wyjątkowa anomalia temperatur — nawet 15°C w pierwszej połowie grudnia
W najbliższych dniach w Polsce utrzyma się nietypowo wysoka temperatura. Od poniedziałku napłynie do kraju bardzo ciepłe, atlantyckie powietrze, które podniesie wartości na termometrach nawet do 15°C. Centrum anomalii obejmującej znaczną część Europy znajdzie się właśnie nad naszym krajem.
Prognozy na 8–10 grudnia wskazują na wyraźny wzrost temperatury. Najcieplej będzie na zachodzie, południowym zachodzie i południu kraju, gdzie pojawi się 13–15°C. Na wschodzie termometry pokażą około 8–10°C. Tak wysokie wartości w grudniu oznaczają odchylenie od normy nawet o 15 stopni względem lat 1991–2020.
Od poniedziałku temperatura zacznie rosnąć w całej Polsce. Na zachodzie pojawi się 11–13°C, w centrum i na północy 6–8°C. We wtorek i środę ocieplenie osiągnie swój szczyt — większość regionów południowych i zachodnich zanotuje około 15°C. W drugiej części tygodnia nastąpi lekkie ochłodzenie, ale nadal utrzyma się 5–10°C.
Zmiana pogody obejmie cały kraj, jednak różnice między regionami będą wyraźne. Najwyższe temperatury odczują mieszkańcy Dolnego Śląska, Opolszczyzny, Lubuskiego i zachodniej części Wielkopolski. Najchłodniej będzie na Podlasiu oraz w rejonach przy granicy z Ukrainą i Białorusią.
Terminy
• wzrost temperatury: od poniedziałku 8 grudnia
• szczyt ocieplenia: 9–10 grudnia
• niewielkie ochłodzenie: od czwartku 11 grudnia
Przyczyna anomalii
Ciepło nad Europę sprowadza aktywna cyrkulacja strefowa. Ten układ pogodowy kieruje do Polski łagodne, atlantyckie masy powietrza, które obejmą także Skandynawię. To właśnie nasz kraj znajdzie się w centrum ocieplenia, dlatego temperatury będą odbiegać od średniej nawet o kilkanaście stopni.
Warunki pogodowe
Wysokie temperatury nie oznaczają stałego słońca. Przez Polskę przejdą fronty z opadami deszczu oraz okresami silniejszego wiatru. Miejscami możliwe są krótkie rozpogodzenia.
W najbliższych dniach nie należy spodziewać się zimowej aury. Warunki sprzyjają odwilży, mokrym drogom i zmiennej widoczności. Warto śledzić komunikaty pogodowe, szczególnie podczas planowania podróży. Temperatury sprzyjają pracom na zewnątrz, ale kierowcy muszą uważać na lokalne mgły i śliskie nawierzchnie podczas nocnych spadków temperatur.
Przed Polską kilka wyjątkowo ciepłych dni, jak na początek grudnia. Warto sprawdzić prognozę dla swojego regionu i przygotować się na dynamiczną pogodę z temperaturami sięgającymi nawet 15°C
