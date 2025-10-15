Grzybobranie zakończone tragedią! Psy rzuciły się na mężczyznę, śledztwo w toku.
Dramat! 46-latek zmarł po ataku psów. W Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze zmarł 46-letni mężczyzna pogryziony przez trzy duże psy.
Do tragedii doszło w niedzielę 12 października, gdy kierowca ciężarówki zatrzymał się na przerwę na MOP-ie Racula przy trasie S3 i poszedł do pobliskiego lasu na grzyby. To tam doszło do brutalnego ataku.
Walka o życie trwała trzy dni
Mężczyzna zdołał jeszcze zadzwonić pod numer 112 i wezwać pomoc. Na miejsce przybyli policjanci i ratownicy medyczni, którzy przewieźli go w stanie krytycznym do szpitala. Był wychłodzony i miał liczne rany szarpane. Przeszedł kilka operacji, jednak mimo wysiłków lekarzy zmarł w środę nad ranem.
Psy wzięte pod obserwację
Agresywne zwierzęta zostały szybko odłowione i trafiły na obserwację. Jak ustalono, należą one do właściciela pobliskiej strzelnicy. To ogrodzony teren przylegający do lasu, z którego psy prawdopodobnie wydostały się i zaatakowały przechodzącego mężczyznę.
Prokuratura wszczyna śledztwo
Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze prowadzi śledztwo w sprawie śmierci 46-latka. Postępowanie toczy się w oparciu o artykuł 156 Kodeksu karnego, dotyczący spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, który doprowadził do śmierci. Śledczy mają ustalić, czy właściciel psów dopełnił obowiązków i jakie były dokładne okoliczności zdarzenia.
Co to oznacza dla mieszkańców
Sprawa wywołała ogromne poruszenie w regionie. Mieszkańcy pytają o bezpieczeństwo na terenach rekreacyjnych i odpowiedzialność właścicieli zwierząt. Prokuratorskie śledztwo ma dać odpowiedź, czy tragedii można było zapobiec.
Źródło: PAP/warszawawpigulce.pl
Ekspert ds. ekonomii i tematów społecznych. Kocha Warszawę i nowe technologie.