GUS opublikował nowe dane o bezrobociu w Polsce. Są najnowsze statystyki

Bezrobocie w Polsce spadło. GUS opublikował nowe dane za kwiecień
Główny Urząd Statystyczny opublikował najnowsze dane dotyczące sytuacji na rynku pracy w Polsce. W kwietniu 2026 roku stopa bezrobocia rejestrowanego spadła do 6,0 proc. To kolejny miesiąc poprawy sytuacji oraz mniej osób pozostających bez zatrudnienia.
GUS potwierdził wcześniejsze prognozy
Z danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny wynika, że stopa bezrobocia rejestrowanego w kwietniu wyniosła 6,0 proc.
To spadek o 0,1 punktu procentowego w porównaniu z marcem, kiedy wskaźnik utrzymywał się na poziomie 6,1 proc.
Opublikowane dane potwierdziły wcześniejsze szacunki Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Ubyło osób bez pracy
Zmniejszyła się również liczba osób zarejestrowanych jako bezrobotne.
Według GUS w kwietniu w urzędach pracy zarejestrowanych było 934,3 tys. osób bez zatrudnienia.
Miesiąc wcześniej liczba ta wynosiła 949,8 tys., co oznacza spadek o ponad 15 tys. osób.
Mniej nowych rejestracji w urzędach pracy
Dane pokazują również wyraźny spadek liczby nowych rejestracji.
W kwietniu do urzędów pracy zgłosiło się 89,3 tys. osób. Dla porównania w marcu było to 99,6 tys.
Oznacza to, że liczba nowych bezrobotnych zmniejszyła się o ponad 10 tys. osób w ciągu jednego miesiąca.
Wiosna tradycyjnie poprawia sytuację na rynku pracy
Eksperci przypominają, że wiosenne miesiące zwykle przynoszą poprawę sytuacji na rynku pracy.
Wzrost aktywności w budownictwie, handlu, usługach oraz pracach sezonowych powoduje zwiększone zapotrzebowanie na pracowników.
Niższe bezrobocie w kwietniu wpisuje się więc w typowy trend obserwowany w poprzednich latach.
Co to oznacza dla pracowników?
Spadek bezrobocia może oznaczać większą konkurencję między pracodawcami o pracowników, szczególnie w branżach z niedoborem kadr.
Jednocześnie ekonomiści zwracają uwagę, że sytuacja na rynku pracy nadal pozostaje zależna od kondycji gospodarki, inflacji oraz sytuacji międzynarodowej.
Rynek pracy pozostaje stabilny
Najnowsze dane GUS pokazują, że mimo spowolnienia gospodarczego i niepewnej sytuacji na światowych rynkach polski rynek pracy pozostaje względnie stabilny.
Kolejne miesiące pokażą, czy trend spadku bezrobocia utrzyma się również w sezonie letnim.
