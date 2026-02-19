GUS podał nową średnią krajową. Kwota na papierze cieszy, ale prawda o podwyżkach jest bolesna.

Płace rosną wolniej niż oczekiwano. Co się dzieje?

Najnowsze dane GUS za luty 2026 roku pokazują, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 8 450 zł brutto. Choć nominalnie jest to wzrost o kilkanaście procent w skali roku, ekonomiści zwracają uwagę na istotne zjawisko: dynamika wzrostu płac zaczęła „rozmijać się” z oczekiwaniami rynkowymi.

Firmy, przyciśnięte rosnącymi kosztami energii i surowców, nie są już tak skłonne do hojnego rozdawania podwyżek, jak miało to miejsce jeszcze rok temu. Presja płacowa powoli ustępuje miejsca walce o utrzymanie rentowności. W wielu branżach, takich jak transport czy meblarstwo, budżety na wynagrodzenia zostały zamrożone do odwołania.