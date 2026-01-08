GUS podał nowe dane o cenach mieszkań. Sprawdź, co zmieniło się w twoim województwie
Główny Urząd Statystyczny opublikował wskaźniki zmian cen mieszkań za trzeci kwartał 2025 roku. Dane pokazują, że ceny lokali w skali kraju nadal rosną, choć tempo wzrostu różni się w zależności od województwa. Wyjaśniamy, co dokładnie oznaczają te wskaźniki i do czego są wykorzystywane.
GUS ogłosił nowe wskaźniki cen mieszkań. Co oznaczają dane za trzeci kwartał 2025 roku
Główny Urząd Statystyczny opublikował wskaźniki zmian cen lokali mieszkalnych za trzeci kwartał 2025 roku. Dane pokazują, jak zmieniały się ceny mieszkań w poszczególnych województwach w porównaniu z poprzednim kwartałem. Choć wartości wyglądają technicznie, mają realne znaczenie m.in. dla wycen nieruchomości, odszkodowań i decyzji administracyjnych.
Czym są wskaźniki zmian cen mieszkań?
Wskaźniki publikowane przez GUS pokazują, o ile procent zmieniły się ceny mieszkań w danym kwartale w porównaniu do kwartału wcześniejszego. Punktem odniesienia jest wartość 100.
Jeżeli wskaźnik wynosi:
- 100 – ceny się nie zmieniły,
- powyżej 100 – ceny wzrosły,
- poniżej 100 – ceny spadły.
Przykładowo wskaźnik 101,5 oznacza wzrost cen mieszkań o 1,5 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem.
Jak wygląda sytuacja w skali całego kraju?
Dla całej Polski wskaźnik za trzeci kwartał 2025 roku wyniósł 100,9. Oznacza to, że średnie ceny mieszkań w kraju wzrosły o 0,9 proc. kwartał do kwartału.
To sygnał dalszego, umiarkowanego wzrostu cen, bez gwałtownych skoków, ale też bez wyraźnego spadku.
Gdzie ceny rosły najszybciej?
Najwyższe wzrosty odnotowano w kilku województwach:
- kujawsko-pomorskim – wzrost o 2,1 proc.,
- warmińsko-mazurskim – wzrost o 1,9 proc.,
- podlaskim – wzrost o 1,8 proc.,
- wielkopolskim – wzrost o 1,6 proc.
To regiony, w których tempo wzrostu było wyraźnie powyżej średniej krajowej.
Gdzie zmiany były najmniejsze?
Najniższe wzrosty cen mieszkań zanotowano m.in. w województwach:
- lubelskim – wzrost o 0,3 proc.,
- łódzkim i podkarpackim – po 0,4 proc.,
- dolnośląskim i zachodniopomorskim – po 0,5 proc.
W tych regionach rynek był bardziej stabilny, a zmiany cen miały charakter kosmetyczny.
Co oznaczają te dane dla zwykłych mieszkańców?
Wskaźniki GUS nie są prognozą i nie pokazują konkretnych cen mieszkań. Mają jednak duże znaczenie praktyczne.
Są wykorzystywane m.in. przy:
- wycenie nieruchomości na potrzeby administracyjne,
- ustalaniu wysokości odszkodowań za wywłaszczenia,
- aktualizacji opłat i wartości gruntów oraz lokali w procedurach urzędowych,
- analizach rynku nieruchomości.
Dla osób prywatnych to sygnał, w jakim kierunku porusza się rynek, ale nie zastępuje lokalnych ofert ani cen transakcyjnych.
Dlaczego GUS publikuje te wskaźniki?
Obowiązek ogłaszania wskaźników wynika wprost z ustawy o gospodarce nieruchomościami. Dane muszą być publikowane regularnie i w podziale na województwa, aby zapewnić jednolite podstawy do wyliczeń stosowanych przez urzędy, sądy i rzeczoznawców.
To narzędzie statystyczne, które porządkuje rynek i ogranicza dowolność interpretacji zmian cen.
Co warto zapamiętać?
W trzecim kwartale 2025 roku ceny mieszkań w Polsce nadal rosły, ale tempo wzrostu było umiarkowane. Różnice między województwami są wyraźne, co potwierdza, że rynek nieruchomości w Polsce pozostaje mocno zróżnicowany regionalnie.
Dla kupujących i sprzedających to sygnał stabilizacji, a dla instytucji – podstawa do dalszych decyzji administracyjnych.
Kucharz z dyplomem, pracował w wielu renomowanych restauracjach. W Warszawie w Pigułce odpowiada głównie za dział porad gastronomicznych.