GUS podał nowe dane o finansach Polaków. Tyle pieniędzy mamy miesięcznie
Główny Urząd Statystyczny opublikował nowe dane dotyczące finansów Polaków. Wynika z nich, że przeciętny dochód rozporządzalny na osobę wzrósł w 2025 roku do 3500 zł miesięcznie. Rosną także wydatki gospodarstw domowych, jednak ich udział w domowych budżetach jest niższy niż rok wcześniej.
GUS podał nowe dane o finansach Polaków. Tyle pieniędzy miesięcznie mają gospodarstwa domowe
Główny Urząd Statystyczny opublikował nowe dane dotyczące sytuacji finansowej Polaków. Wynika z nich, że przeciętny dochód rozporządzalny na osobę w gospodarstwie domowym wzrósł w 2025 roku do 3500 zł miesięcznie. Zwiększyły się również wydatki, jednak ich udział w domowych budżetach jest niższy niż rok wcześniej.
Dochody Polaków wzrosły
Z danych GUS wynika, że przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na jedną osobę wyniósł w 2025 roku dokładnie 3500 zł.
To wzrost:
• nominalnie o 10,5 proc.,
• realnie o 6,7 proc.
w porównaniu z 2024 rokiem.
Dochód rozporządzalny oznacza pieniądze, które gospodarstwo domowe ma do dyspozycji po odliczeniu podatków i obowiązkowych opłat.
Wydatki także poszły w górę
Rosną również miesięczne wydatki Polaków.
Według GUS przeciętne wydatki na jedną osobę wyniosły w 2025 roku 2015 zł miesięcznie.
To więcej niż rok wcześniej:
• nominalnie o 7,3 proc.,
• realnie o 3,6 proc.
Mniejsza część dochodów idzie na wydatki
Mimo wzrostu kosztów życia udział wydatków w dochodzie rozporządzalnym zmniejszył się.
W 2024 roku wynosił 59,3 proc., a w 2025 roku spadł do 57,6 proc.
To oznacza, że przeciętnie większa część dochodów pozostaje w domowych budżetach.
Skąd Polacy mają pieniądze?
Największą część dochodów gospodarstw domowych nadal stanowią wynagrodzenia z pracy najemnej.
Według danych GUS odpowiadają one za:
• 53,5 proc. wszystkich dochodów gospodarstw domowych.
Drugim najważniejszym źródłem pozostają świadczenia z ubezpieczeń społecznych, które stanowią:
• 24 proc. dochodów.
Największa stabilność wśród emerytów i pracowników
GUS zwrócił uwagę, że najwyższy udział dochodów z głównego źródła utrzymania odnotowano:
• u emerytów – 81,1 proc.,
• u pracowników – 81 proc.
Niższy udział zanotowano natomiast w gospodarstwach osób pracujących na własny rachunek oraz rencistów.
Eksperci zwracają uwagę na inflację
Choć dane pokazują wzrost dochodów, ekonomiści przypominają, że część poprawy wynika również z wcześniejszej wysokiej inflacji i wzrostu wynagrodzeń.
Rosnące ceny usług, żywności i energii nadal wpływają na codzienne wydatki gospodarstw domowych.
Co to oznacza dla Polaków?
Nowe dane GUS pokazują, że sytuacja finansowa gospodarstw domowych poprawiła się względem poprzedniego roku. Polacy mają do dyspozycji więcej pieniędzy, choć równocześnie nadal rosną koszty codziennego życia.
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.