Gwałtowny front idzie przez Polskę! Pilne alerty dla 11 województw. Ulewy, grad i wiatr do 70 km/h.
Wędrówka frontu: Z zachodu na wschód kraju
Sobotni krajobraz pogodowy w większości regionów Polski jest zdominowany przez rozległe, gęste zachmurzenie, zza którego jedynie momentami będą przebijać się większe przejaśnienia. Sytuacja baryczna jest niezwykle dynamiczna – strefa deszczowa i burzowa sukcesywnie przemieszcza się z zachodnich krańców w głąb kraju.
Na chwilowe rozpogodzenia i całkowity brak opadów mogą liczyć jedynie mieszkańcy województw północno-wschodnich, które jako jedyne znalazły się poza zasięgiem kapryśnego frontu. Na zachodzie Polski, gdzie grzmiało już w nocy, burze mają charakter zanikający, jednak w miarę upływu dnia energia konwekcyjna przenosi się do centrum.
Harmonogram i parametry zagrożeń pogodowych
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej precyzyjnie podzielił obszar kraju na strefy czasowe, w których nawałnice mogą wykazywać największą aktywność i niszczycielską siłę.
|Regiony objęte alertami IMGW
|Czas obowiązywania ostrzeżenia
|Prognozowane zjawiska i intensywność
|Województwa: zachodniopomorskie, lubuskie oraz zachodnie części wielkopolskiego i dolnośląskiego.
|Aktywne do soboty, do godziny 8:00 rano.
|Początkowe, stopniowo słabnące i zanikające wyładowania atmosferyczne, opady deszczu.
|Województwa: kujawsko-pomorskie, mazowieckie, łódzkie, świętokrzyskie, opolskie, śląskie, małopolskie oraz wschodnie rejony wielkopolskiego i dolnośląskiego.
|Od godziny 8:00 do godziny 20:00 w sobotę.
|Gwałtowne burze, silne opady deszczu (20-30 mm), porywy wiatru do 70 km/h, lokalnie grad.
Co oznacza alert I stopnia? Służby apelują o rozwagę
Synoptycy nie bagatelizują sobotnich zjawisk. W czasie burz lokalne opady deszczu rzędu 20 mm do 30 mm na metr kwadratowy mogą w krótkim czasie doprowadzić do podtopień piwnic, garaży oraz paraliżu systemów burzowych w miastach. Z kolei porywy wiatru, osiągające w kulminacyjnych momentach prędkość do 70 km/h, są w stanie łamać gałęzie i uszkadzać linie energetyczne.
Definicja bezpieczeństwa według IMGW: Ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia (oznaczone kolorem żółtym) przewidują wystąpienie warunków sprzyjających pojawieniu się niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych. Mogą one skutkować poważnymi stratami materialnymi, zakłóceniami w ruchu drogowym, a także stwarzać bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego w przypadku niezachowania odpowiednich środków ostrożności.
Służby ratunkowe zalecają zabezpieczenie wszystkich przedmiotów pozostawionych na balkonach, tarasach i podwórkach, które mogłyby zostać porwane przez silne podmuchy wiatru. Kierowcy powinni unikać parkowania samochodów pod drzewami, a w czasie najsilniejszych ulew jeśli to możliwe przeczekać nawałnicę na bezpiecznym parkingu.
