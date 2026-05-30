Gwałtowny front idzie przez Polskę! Pilne alerty dla 11 województw. Ulewy, grad i wiatr do 70 km/h.

Wędrówka frontu: Z zachodu na wschód kraju

Sobotni krajobraz pogodowy w większości regionów Polski jest zdominowany przez rozległe, gęste zachmurzenie, zza którego jedynie momentami będą przebijać się większe przejaśnienia. Sytuacja baryczna jest niezwykle dynamiczna – strefa deszczowa i burzowa sukcesywnie przemieszcza się z zachodnich krańców w głąb kraju.

Na chwilowe rozpogodzenia i całkowity brak opadów mogą liczyć jedynie mieszkańcy województw północno-wschodnich, które jako jedyne znalazły się poza zasięgiem kapryśnego frontu. Na zachodzie Polski, gdzie grzmiało już w nocy, burze mają charakter zanikający, jednak w miarę upływu dnia energia konwekcyjna przenosi się do centrum.