Gwałtowny front idzie przez Polskę! Pilne alerty dla 11 województw. Ulewy, grad i wiatr do 70 km/h.

30 maja 2026 09:19 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności | Brak komentarzy
Weekend przyniósł gwałtowne załamanie aury w pasie centralnym i zachodnim. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał oficjalne ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia. Nadciągająca strefa frontowa niesie ze sobą nawałnice, ulewne deszcze oraz lokalne opady gradu.

burza z piorunami

Wędrówka frontu: Z zachodu na wschód kraju

Sobotni krajobraz pogodowy w większości regionów Polski jest zdominowany przez rozległe, gęste zachmurzenie, zza którego jedynie momentami będą przebijać się większe przejaśnienia. Sytuacja baryczna jest niezwykle dynamiczna – strefa deszczowa i burzowa sukcesywnie przemieszcza się z zachodnich krańców w głąb kraju.

Na chwilowe rozpogodzenia i całkowity brak opadów mogą liczyć jedynie mieszkańcy województw północno-wschodnich, które jako jedyne znalazły się poza zasięgiem kapryśnego frontu. Na zachodzie Polski, gdzie grzmiało już w nocy, burze mają charakter zanikający, jednak w miarę upływu dnia energia konwekcyjna przenosi się do centrum.

Harmonogram i parametry zagrożeń pogodowych

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej precyzyjnie podzielił obszar kraju na strefy czasowe, w których nawałnice mogą wykazywać największą aktywność i niszczycielską siłę.

Regiony objęte alertami IMGW Czas obowiązywania ostrzeżenia Prognozowane zjawiska i intensywność
Województwa: zachodniopomorskie, lubuskie oraz zachodnie części wielkopolskiego i dolnośląskiego. Aktywne do soboty, do godziny 8:00 rano. Początkowe, stopniowo słabnące i zanikające wyładowania atmosferyczne, opady deszczu.
Województwa: kujawsko-pomorskie, mazowieckie, łódzkie, świętokrzyskie, opolskie, śląskie, małopolskie oraz wschodnie rejony wielkopolskiego i dolnośląskiego. Od godziny 8:00 do godziny 20:00 w sobotę. Gwałtowne burze, silne opady deszczu (20-30 mm), porywy wiatru do 70 km/h, lokalnie grad.

Co oznacza alert I stopnia? Służby apelują o rozwagę

Synoptycy nie bagatelizują sobotnich zjawisk. W czasie burz lokalne opady deszczu rzędu 20 mm do 30 mm na metr kwadratowy mogą w krótkim czasie doprowadzić do podtopień piwnic, garaży oraz paraliżu systemów burzowych w miastach. Z kolei porywy wiatru, osiągające w kulminacyjnych momentach prędkość do 70 km/h, są w stanie łamać gałęzie i uszkadzać linie energetyczne.

Definicja bezpieczeństwa według IMGW: Ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia (oznaczone kolorem żółtym) przewidują wystąpienie warunków sprzyjających pojawieniu się niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych. Mogą one skutkować poważnymi stratami materialnymi, zakłóceniami w ruchu drogowym, a także stwarzać bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego w przypadku niezachowania odpowiednich środków ostrożności.

Służby ratunkowe zalecają zabezpieczenie wszystkich przedmiotów pozostawionych na balkonach, tarasach i podwórkach, które mogłyby zostać porwane przez silne podmuchy wiatru. Kierowcy powinni unikać parkowania samochodów pod drzewami, a w czasie najsilniejszych ulew jeśli to możliwe przeczekać nawałnicę na bezpiecznym parkingu.

 

 

Opracowanie na podstawie oficjalnych komunikatów hydrologiczno-meteorologicznych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) oraz doniesień PAP.

 

