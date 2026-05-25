Gwałtowny krach w kluczowej polskiej branży! W trzy miesiące zniknęło tyle firm, co wcześniej w rok

Lawina bankructw i czarne prognozy dla sektora

Sytuacja w polskim sektorze logistycznym staje się z tygodnia na tydzień coraz bardziej dramatyczna. Jak wynika z danych opublikowanych na łamach dziennika „Rzeczpospolita”, powołującego się na oficjalne rejestry Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych (ZMPD), w samym tylko pierwszym kwartale 2026 roku działalność gospodarczą zakończyły aż 1234 firmy transportowe.

Skalę tego tąpnięcia najlepiej obrazuje fakt, że w zaledwie trzy miesiące z mapy polskiego biznesu wyparowało niemal tyle samo podmiotów przewozowych, ile w okresie całych poprzednich dwunastu miesięcy. Eksperci nie pozostawiają złudzeń – to nie jest chwilowe wahaniem wykresów, lecz początek głębokiej restrukturyzacji rynku. Piotr Mikiel, dyrektor departamentu transportu w ZMPD, wprost zapowiada dalsze pogarszanie się sytuacji, oceniając kondycję finansową rodzimych przewoźników jako fatalną.

Geopolityczne domino: Bliski Wschód nowym źródłem problemów

Struktura problemów, z jakimi zmagają się polskie firmy logistyczne, uległa w ostatnim czasie wyraźnej zmianie. O ile w ubiegłych latach głównym czynnikiem ryzyka i destabilizacji była wojna w Ukrainie, o tyle obecnie kluczowe uderzenie w łańcuchy dostaw przyszło z innego kierunku.

Głównym hamulcowym stał się eskalujący konflikt na Bliskim Wschodzie. Spełniają się tym samym czarne prognozy analityków banku PKO BP, którzy już w marcu ostrzegali przed globalnymi konsekwencjami tych napięć. Wywołane sytuacją międzynarodową silne osłabienie gospodarcze w Europie przełożyło się na drastyczny i długotrwały spadek zapotrzebowania na usługi przewozowe na kluczowych dla Polaków trasach unijnych.

Kluczowe wskaźniki kryzysu w polskim transporcie (2026 r.)

Obszar dotknięty kryzysem Stan faktyczny i reakcja rynku Liczba likwidacji firm (Q1 2026) 1234 zamkięte przedsiębiorstwa (równowartość całego poprzedniego roku). Główny czynnik destabilizujący Napięcia na Bliskim Wschodzie i wynikające z nich spowolnienie gospodarcze w UE. Zarządzanie taborami Masowe, przymusowe redukcje flot i wyprzedaż ciężarówek przez większych graczy. Polityka cenowa przewoźników Wojna cenowa, rezygnacja z marż i realizowanie kursów poniżej progu rentowności.

Kursy poniżej rentowności, byle nie stać na placu

Drastyczny spadek liczby wolnych zleceń przy jednoczesnej ogromnej nadpodaży dostępnych na rynku ciężarówek doprowadził do bezwzględnej walki o klienta. Aby utrzymać jakąkolwiek płynność finansową i zapobiec całkowitemu paraliżowi operacyjnemu, przedsiębiorcy zostali zmuszeni do akceptowania stawek, które w normalnych warunkach uznaliby za nierealne i rujnujące.

Większość firm dysponujących flotami liczącymi kilkadziesiąt lub więcej pojazdów ciężarowych podjęła bolesne decyzje o zmniejszeniu liczby użytkowanych aut. Te samochody, które pozostały w dyspozycji, wysyłane są w trasę bez wcześniejszej kalkulacji zysków.

– Dochodzi do sytuacji, że licyi się tylko, aby samochód nie stał na placu, tylko wyjechał w trasę. Mniejsza o jego rentowność – relacjonuje bez ogródek realia rynkowe Adam Nafalski, współwłaściciel przedsiębiorstwa transportowego Aldo.

Współczesna strategia wielu polskich przewoźników sprowadza się więc do prostej zasady: minimalizować straty stałe poprzez generowanie jakiegokolwiek ruchu, nawet jeśli każdy przejechany kilometr oznacza dokładanie do interesu. Analitycy rynkowi podkreślają, że długa wytrzymałość na tak ekstremalne warunki cenowe będzie decydować o tym, kto przetrwa trwający właśnie demontaż dotychczasowego układu sił w europejskiej logistyce.