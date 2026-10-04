Gwałtowny spadek cen na stacjach paliw! Eksperci radzą: lepiej wstrzymać się z tankowaniem
Kierowcy planujący w najbliższych dniach wizytę na stacjach benzynowych powinni uzbroić się w odrobinę cierpliwości. Wszystko wskazuje na to, że przełom tygodnia przyniesie wyraźne obniżki cen przy dystrybutorach. Zgodnie z analizami ekspertów rynku paliwowego litr oleju napędowego może potanieć nawet o 30 groszy, a odczuwalne oszczędności czekają także właścicieli pojazdów benzynowych. Co napędza gwałtowne przeceny i kiedy zmiana stawek pojawi się na pylonach?
Olej napędowy potanieje nawet o 30 groszy. Reakcja hurtu i program rynkowy
Ekspert rynku paliwowego Dawid Czopek na antenie TVN24 ocenił, że kierowcy mogą spodziewać się znacznej ulgi dla portfeli, a oficjalnych komunikatów w tej sprawie można oczekiwać już w poniedziałek ze strony ministra Miłosza Motyki. Głównym impulsem dla obniżek na stacjach detalicznych jest gwałtowny spadek cen w hurcie. W sobotę koncern Orlen obniżył cenę hurtową oleju napędowego do poziomu 6943 zł za metr sześcienny (wobec 7280 zł dzień wcześniej). Różnica wyniosła aż 337 zł, co przelicza się na blisko 34 grosze na litrze.
Mimo że ceny benzyny w hurtowniach nie spadały tak dynamicznie, właściciele aut z silnikami benzynowymi również zaoszczędzą – zdaniem prognoz litr benzyny Pb95 powinien potanieć o około 20 groszy. Dodatkową tarczą dla kierowców jest ponowne uruchomienie programu „Ceny Paliwa Niżej”, który przewiduje redukcję podatku VAT oraz akcyzy aż do końca 2026 roku. W ramach obowiązujących rozwiązań od 3 do 5 października sprzedawcy zostali zobowiązani do przestrzegania górnych limitów cenowych: maximum 6,73 zł za litr Pb95, 7,59 zł za Pb98 oraz 7,88 zł za olej napędowy.
Interwencja Donalda Trumpa i unijne rezerwy. Tło międzynarodowe
Przyczyną nagłego zniżkowania stawek diesla na giełdach międzynarodowych były decyzje polityczne. Po tym, jak prezydent USA Donald Trump zagroził całkowitym wstrzymaniem eksportu oleju napędowego ze Stanów Zjednoczonych, część państw Unii Europejskiej zdecydowała się – na prośbę Waszyngtonu – na uwolnienie części swoich strategicznych rezerw paliwowych.
Sama wiadomość o uwolnieniu rezerw wywołała chwilowy spadek cen diesla na światowych rynkach aż o 7 procent. Choć ostatecznie, w obliczu niepewności co do dokładnych wolumenów dostaw z poszczególnych krajów, skala przeceny wyhamowała do około 4 procent, zmiana ta zdążyła natychmiast przełożyć się na stawki na krajowym rynku hurtowym.
Polska wciąż zależna od importu. Wyzwania jesiennego sezonu
Eksperci zastrzegają, że mimo optymistycznych prognoz na najbliższe dni, problem strukturalnego niedoboru diesla w Europie nie został trwale rozwiązany. Na półkuli północnej trwa obecnie okres wzmożonego zapotrzebowania na ten surowiec, co wiąże się z intensywnymi pracami rolniczymi oraz masowym gromadzeniem oleju opałowego przed zbliżającym się sezonem grzewczym. Ze względu na technologiczną bliskość obu produktów w procesie rafinacji, popyt na olej opałowy bezpośrednio ogranicza dostępność paliwa dla motoryzacji.
Polskie rafinerie pokrywają obecnie około dwóch trzecich krajowego zapotrzebowania na olej napędowy. Pozostała jedna trzecia musi być sprowadzana z zagranicy, co czyni polskie stacje silnie wrażliwymi na wahania giełdowe. W znacznie lepszej sytuacji znajduje się rynek benzyn, gdzie krajowe możliwości produkcyjne zaspokajają od 80 do 90 procent potrzeb rynku.
Jak krok po kroku wyglądają prognozowane obniżki na stacjach paliw
Zobacz zestaw najważniejszych faktów dotyczących spodziewanych zmian cen:
- Spadek ceny diesla o 30 gr/l – szacowana przez eksperta skala obniżki detalicznej oleju napędowego.
- Benzyna tańsza o ok. 20 gr/l – oczekiwany spadek cen benzyny Pb95 w najbliższym tygodniu.
- Spadek ceny hurtowej Orlenu o 337 zł/m³ – sobota przyniosła znaczne obniżenie stawek w rafinacji.
- Sztywne limity cenowe do 5 października – max. 6,73 zł za Pb95 oraz 7,88 zł za ON w ramach limitów programu.
- Uwolnienie rezerw w UE po ruchu Trumpa – międzynarodowa reakcja na groźbę wstrzymania eksportu z USA.
Źródło: businessinsider
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.