Hakerzy włamali się do giganta medycznego. Znamy oficjalne dane dotyczące poszkodowanych. Zobacz, czy jesteś w grupie ryzyka
Przedstawiciele znanej sieci medycznej opublikowali oficjalny komunikat po niebezpiecznym incydencie w systemach informatycznych. Choć atak udało się szybko przerwać, wyciek dotknął potężną grupę pacjentów. Co właściwie wpadło w niepowołane ręce i dlaczego sprawą zajmują się już państwowe służby?
Atak na infrastrukturę Enel-Med i tysiące zagrożonych kont
Centrum Medyczne Enel-Med, jedna z największych prywatnych sieci medycznych w kraju opiekująca się ponad 700 tysiącami pacjentów, wydało najnowszy komunikat w sprawie cyberataku zidentyfikowanego 24 września 2026 roku. Przedstawiciele firmy poinformowali, że w wyniku nieuprawnionego dostępu do części infrastruktury informatycznej niepowołane osoby uzyskały dostęp do danych części pacjentów. Naruszenie objęło około 3 procent całej bazy danych, co przekłada się na około 21 tysięcy osób.
Spółka zapewnia, że incydent został błyskawicznie wykryty i skutecznie zatrzymany, a od momentu wdrożenia procedur ochronnych nie odnotowano dalszych nieprawidłowości. Wszystkie placówki funkcjonują normalnie, a umówione wizyty odbywają się bez zakłóceń. Zdarzenie wpisuje się w serię groźnych ataków na sektor ochrony zdrowia, następuje bowiem niedługo po potężnym wycieku z systemu MyDr, który dotknął blisko 19 milionów Polaków. O incydencie w Enel-Med powiadomiono już Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości, CESIRT Centrum e-Zdrowia, CERT Polska oraz Urząd Ochrony Danych Osobowych, a minister cyfryzacji zwrócił uwagę na niepokojący wzrost aktywności hakerów wymierzonej w placówki medyczne.
Stołeczne kliniki nacelowane przez hakerów. Niepokój na Woli, Mokotowie i Śródmieściu
Informacja o wycieku wywołała spore poruszenie w Warszawie, gdzie Enel-Med posiada szeroką sieć wieloprofilowych przychodni oraz klinik stomatologicznych. Z usług tych placówek masowo korzystają pracownicy korporacji oraz mieszkańcy głównych dzielnic biznesowych i mieszkaniowych – Śródmieścia, Woli oraz Mokotowa.
Eksperci ds. bezpieczeństwa IT apelują do pacjentów ze Śródmieścia, Woli i Mokotowa o szczególną czujność. Przejęte dane osobowe mogą posłużyć przestępcom do wyłudzeń, ataków phishingowych czy próby podszywania się pod konsultantów medycznych i bankowych.
Jak krok po kroku zabezpieczyć się po wycieku danych z sieci medycznej
Zobacz zestaw najważniejszych działań ochronnych rekomendowanych przy naruszeniu danych osobowych:
- Monitoruj oficjalne komunikaty i wiadomości od ubezpieczyciela – sprawdź, czy Enel-Med skierował do Ciebie indywidualne powiadomienie o naruszeniu.
- Zastrzeż numer PESEL w aplikacji mObywatel – zablokuj możliwość zaciągnięcia kredytu lub zawarcia umowy na Twoje dane.
- Uważaj na podejrzane wiadomości SMS i e-mail – nie klikaj w linki od nadawców podszywających się pod placówki medyczne z Woli, Mokotowa czy Śródmieścia.
- Włącz alerty Biura Informacji Kredytowej – aktywuj powiadomienia Ochrona BIK, które ostrzegą Cię o próbie sprawdzenia Twojego PESEL-u.
- Zgłaszaj próby oszustwa do CERT Polska – przekazuj podejrzane wiadomości tekstowe na bezpłatny numer 8080.
Źródło: businessinsider
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.