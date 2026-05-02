Hałas pod oknem? Możesz dostać wysokie odszkodowanie! Sprawdź, jak warszawiacy walczą o pieniądze.
Mieszkanie przy ruchliwej trasie, linii kolejowej lub w strefie nalotów to nie tylko dyskomfort, ale i realna strata finansowa. Mało kto wie, że polskie prawo pozwala właścicielom nieruchomości ubiegać się o wysokie odszkodowania za nadmierny hałas. W Warszawie, gdzie poziom decybeli regularnie przekracza normy, walka o rekompensaty nabiera tempa.
Jak wynika z analizy opublikowanej przez Forsal, kluczem do uzyskania pieniędzy jest udowodnienie, że nasza nieruchomość znajduje się w tzw. obszarze ograniczonego użytkowania (OOU). To specjalna strefa, w której mimo zastosowania zabezpieczeń technicznych, normy hałasu nie mogą zostać dotrzymane. Dla mieszkańców stolicy to szansa na odzyskanie części wartości lokalu lub sfinansowanie remontu.
Za co dokładnie możesz otrzymać odszkodowanie?
- Spadek wartości nieruchomości: Hałas sprawia, że mieszkanie jest trudniej sprzedać, a jego rynkowa cena spada. Rekompensata ma pokryć tę różnicę.
- Koszty rewitalizacji akustycznej: Pieniądze można przeznaczyć na wymianę okien na dźwiękoszczelne, montaż nawiewników czy dodatkowe wyciszenie ścian.
- Odszkodowanie za szkodę na zdrowiu: Choć trudniejsze do udowodnienia, prawo przewiduje ścieżki dochodzenia roszczeń za pogorszenie komfortu życia i zdrowia.
Warszawa w strefie huku: Lotniska i trasy ekspresowe
W stolicy najwięcej spraw dotyczy terenów wokół Lotniska Chopina oraz nowo wybudowanych tras, takich jak Południowa Obwodnica Warszawy (S2). Forsal podkreśla, że ustanowienie OOU daje mieszkańcom konkretny czas na zgłoszenie roszczeń – zazwyczaj są to dwa lub trzy lata od momentu wejścia w życie uchwały o stworzeniu strefy. Przegapienie tego terminu bezpowrotnie zamyka drogę do odszkodowania.
Warto wiedzieć, że sądy coraz częściej stają po stronie obywateli. Kwoty, o jakie walczą warszawiacy, wahają się od kilkunastu do nawet kilkuset tysięcy złotych, zależnie od metrażu nieruchomości i stopnia przekroczenia norm hałasu.
Jak sprawdzić, czy masz szansę na pieniądze?
Proces dochodzenia roszczeń składa się z kilku etapów:
- Weryfikacja lokalizacji: Sprawdzenie, czy dom lub blok znajduje się w granicach obszaru ograniczonego użytkowania (uchwały sejmiku województwa).
- Pomiary hałasu: Choć zarządcy dróg mają własne dane, warto zlecić niezależne ekspertyzy akustyczne.
- Wycena rzeczoznawcy: Specjalista musi określić, o ile spadła wartość mieszkania przez uciążliwe sąsiedztwo.
Eksperci ostrzegają: walka z wielkimi korporacjami czy instytucjami państwowymi bywa długa, ale ze względu na wysokie kwoty odszkodowań, coraz więcej mieszkańców Warszawy decyduje się na wejście na drogę sądową. Jeśli czujesz, że hałas pod Twoim oknem jest nie do zniesienia, być może masz w ręku argument wart fortunę.
Źródło: Opracowanie na podstawie materiałów serwisu Forsal.pl dotyczących ścieżki prawnej i możliwości uzyskania odszkodowań za hałas (02.05.2026).
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.