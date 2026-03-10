Handlowy przełom tuż przy granicy z Polską. Od 15 marca sklepy otwarte w niedziele, rusza nowy system

10 marca 2026

W Niemczech wprowadzono przepisy, które mogą zmienić sposób robienia zakupów w regionach przygranicznych. Od 15 marca w wielu miejscowościach nad Morzem Bałtyckim i Północnym sklepy będą mogły działać także w niedziele, a handel będzie dozwolony w określonych godzinach.

Fot. Shutterstock

Nowe regulacje obejmą ponad 150 miast i gmin, w tym popularne regiony turystyczne bardzo blisko Polski. Zmiana może przyciągnąć tysiące turystów i klientów z zagranicy.

Sklepy będą otwarte w niedziele

Zgodnie z nowymi zasadami sklepy w wielu nadmorskich miejscowościach będą mogły prowadzić sprzedaż w niedziele i święta przez maksymalnie sześć godzin.

Handel będzie możliwy w godzinach:

od 11:00 do 19:00

Nowe przepisy będą obowiązywać głównie w sezonie turystycznym, czyli od 15 marca do 31 października, a także w okresie świątecznym od 17 grudnia do 8 stycznia.

Zmiany obejmują także wyspę Uznam, która znajduje się bezpośrednio przy granicy z Polską.

Ponad 150 miejscowości z nowymi zasadami

Nowe regulacje wprowadzono w północnych landach Niemiec. W Szlezwiku-Holsztynie niedzielny handel obejmie między innymi:

  • Sylt

  • Amrum

  • Föhr

  • Scharbeutz

  • Damp

  • Eckernförde

Z kolei w Meklemburgii-Pomorzu Przednim sklepy będą mogły działać w niedziele między innymi na:

  • wyspie Uznam

  • wyspie Rugia

  • w regionie Rostocku

Wyjątkiem pozostaje wyspa Helgoland, gdzie handel może być prowadzony jeszcze dłużej – nawet od 8:00 do 20:00.

Nie wszystkie sklepy będą otwarte

Nowe przepisy nie obejmują wszystkich punktów handlowych. W wielu miejscach w niedziele będą mogły działać głównie sklepy oferujące artykuły codziennego użytku, skierowane przede wszystkim do turystów.

Władze lokalne liczą, że nowe regulacje zwiększą ruch turystyczny i przyniosą dodatkowe wpływy do budżetów regionów.

Sprzeciw związków zawodowych

Zmiany budzą jednak kontrowersje. Związki zawodowe, w tym organizacja Verdi, ostrzegają, że niedzielny handel może oznaczać większe obciążenie pracowników i utrudnienia w życiu rodzinnym.

Ich zdaniem nie ma też pewności, czy wydłużenie godzin handlu rzeczywiście przełoży się na wyższe dochody sklepów.

Mimo sprzeciwu nowych regulacji nie wstrzymano, a pierwsze sklepy zaczną korzystać z nowych zasad już od najbliższego weekendu.

