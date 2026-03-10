Handlowy przełom tuż przy granicy z Polską. Od 15 marca sklepy otwarte w niedziele, rusza nowy system
W Niemczech wprowadzono przepisy, które mogą zmienić sposób robienia zakupów w regionach przygranicznych. Od 15 marca w wielu miejscowościach nad Morzem Bałtyckim i Północnym sklepy będą mogły działać także w niedziele, a handel będzie dozwolony w określonych godzinach.
Nowe regulacje obejmą ponad 150 miast i gmin, w tym popularne regiony turystyczne bardzo blisko Polski. Zmiana może przyciągnąć tysiące turystów i klientów z zagranicy.
Sklepy będą otwarte w niedziele
Zgodnie z nowymi zasadami sklepy w wielu nadmorskich miejscowościach będą mogły prowadzić sprzedaż w niedziele i święta przez maksymalnie sześć godzin.
Handel będzie możliwy w godzinach:
od 11:00 do 19:00
Nowe przepisy będą obowiązywać głównie w sezonie turystycznym, czyli od 15 marca do 31 października, a także w okresie świątecznym od 17 grudnia do 8 stycznia.
Zmiany obejmują także wyspę Uznam, która znajduje się bezpośrednio przy granicy z Polską.
Ponad 150 miejscowości z nowymi zasadami
Nowe regulacje wprowadzono w północnych landach Niemiec. W Szlezwiku-Holsztynie niedzielny handel obejmie między innymi:
-
Sylt
-
Amrum
-
Föhr
-
Scharbeutz
-
Damp
-
Eckernförde
Z kolei w Meklemburgii-Pomorzu Przednim sklepy będą mogły działać w niedziele między innymi na:
-
wyspie Uznam
-
wyspie Rugia
-
w regionie Rostocku
Wyjątkiem pozostaje wyspa Helgoland, gdzie handel może być prowadzony jeszcze dłużej – nawet od 8:00 do 20:00.
Nie wszystkie sklepy będą otwarte
Nowe przepisy nie obejmują wszystkich punktów handlowych. W wielu miejscach w niedziele będą mogły działać głównie sklepy oferujące artykuły codziennego użytku, skierowane przede wszystkim do turystów.
Władze lokalne liczą, że nowe regulacje zwiększą ruch turystyczny i przyniosą dodatkowe wpływy do budżetów regionów.
Sprzeciw związków zawodowych
Zmiany budzą jednak kontrowersje. Związki zawodowe, w tym organizacja Verdi, ostrzegają, że niedzielny handel może oznaczać większe obciążenie pracowników i utrudnienia w życiu rodzinnym.
Ich zdaniem nie ma też pewności, czy wydłużenie godzin handlu rzeczywiście przełoży się na wyższe dochody sklepów.
Mimo sprzeciwu nowych regulacji nie wstrzymano, a pierwsze sklepy zaczną korzystać z nowych zasad już od najbliższego weekendu.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.