Harmonogram i zasady 800 plus. Jak nie stracić pieniędzy przed 2027 rokiem? [PORADNIK]
Zanim automatyzacja stanie się faktem, rodzice muszą pilnować obecnych terminów, aby nie narazić domowego budżetu na straty. System wypłat skonstruowany jest w taki sposób, że spóźnienie z wnioskiem może skutkować przerwą w przelewach, a nawet bezpowrotną utratą pieniędzy za dany miesiąc.
Oto kluczowe zasady obowiązujące do momentu wdrożenia nowych przepisów:
1. Żelazne terminy naboru Okres świadczeniowy w programie 800 plus trwa od 1 czerwca do 31 maja następnego roku. Aby zachować ciągłość wypłat i otrzymać przelew w czerwcu, wniosek na nowy okres należy złożyć w wyznaczonym okienku czasowym.
-
Od 1 lutego: Rusza nabór wniosków na nowy okres świadczeniowy.
-
Do 30 kwietnia: Złożenie wniosku w tym terminie gwarantuje ciągłość wypłat (pieniądze za czerwiec wpłyną najpóźniej do 30 czerwca).
-
Do 31 maja: Złożenie wniosku w maju oznacza, że ZUS wypłaci pieniądze za czerwiec z wyrównaniem, ale przelew może trafić na konto dopiero w lipcu.
2. Co się stanie, gdy przeoczysz termin? Jeśli rodzic złoży wniosek po 30 czerwca, świadczenie będzie przyznane tylko od miesiąca złożenia wniosku. Oznacza to, że pieniądze za czerwiec przepadną bezpowrotnie. Wyjątkiem są rodzice nowo narodzonych dzieci, którzy mają 3 miesiące od dnia urodzenia potomka na dopełnienie formalności.
3. Aktualizacja danych w systemie PUE/EZUS Nawet po wejściu w życie automatyzacji w 2027 roku, na beneficjentach będzie ciążył obowiązek informacyjny. ZUS musi wiedzieć o każdej zmianie mającej wpływ na prawo do świadczenia. Należy niezwłocznie zgłosić:
-
Wyjazd rodzica lub dziecka za granicę (może to powodować przejście pod przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego).
-
Zmianę opiekuna prawnego dziecka.
-
Umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej.
-
Zmianę numeru rachunku bankowego (to najczęstsza przyczyna problemów z odbiorem środków).
4. Kto wypłaca świadczenie? Obsługą programu zajmuje się wyłącznie Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wszystkie formalności załatwia się drogą elektroniczną. Papierowe wnioski nie są przyjmowane. Do dyspozycji rodziców są 4 kanały:
-
Platforma PUE ZUS (EZUS).
-
Aplikacja mobilna mZUS.
-
Portal Emp@tia Ministerstwa Rodziny.
-
Bankowość elektroniczna.
Pamiętaj, że do 2027 roku to na Tobie spoczywa odpowiedzialność za pilnowanie kalendarza. Automatyzacja znacznie ułatwi życie, ale do tego czasu warto ustawić sobie przypomnienie w telefonie na 1 lutego każdego roku.
