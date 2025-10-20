Historyczna decyzja! Ingrzyska w Los Angeles 2028 będą przełomem. Nowa dyscyplina na igrzyskach.
Podczas igrzysk olimpijskich w Los Angeles w 2028 roku sport ten zadebiutuje na największej arenie świata. Dla zawodników i całego środowiska to szansa na ogromny rozwój, większe wsparcie finansowe i zainteresowanie ze strony młodych sportowców.
Przełom dla squasha
Włączenie squasha do programu olimpijskiego to wydarzenie, o które środowisko walczyło od dekad. Federacja międzynarodowa już teraz odnotowuje wzrost zainteresowania dyscypliną, pojawienie się nowych sponsorów i lepsze warunki dla zawodników. Eksperci podkreślają, że igrzyska mogą otworzyć squashowi drzwi do stałej obecności w światowym sporcie.
Jak będzie wyglądała rywalizacja
Turniej w Los Angeles zaplanowano w nowoczesnej oprawie. Zawody odbędą się na specjalnie przygotowanym szklanym korcie, który zapewni doskonałą widoczność zarówno kibicom na miejscu, jak i widzom telewizyjnym. W rywalizacji weźmie udział 16 kobiet i 16 mężczyzn, a format turnieju został dopasowany do wymagań organizacyjnych, przy minimalnym zapleczu infrastrukturalnym.
Nowa era dla sportu
Debiut olimpijski to dopiero początek. Squash musi udowodnić, że potrafi przyciągnąć uwagę milionów widzów na całym świecie. Jeśli uda się wykorzystać potencjał igrzysk, dyscyplina zyska szansę na stałe miejsce w programie także w kolejnych edycjach, w tym podczas igrzysk w Brisbane w 2032 roku.
Sport z przyszłością
Decyzja o włączeniu squasha do igrzysk olimpijskich to nie tylko wyróżnienie, ale także wyzwanie. Przed zawodnikami i organizatorami stoi zadanie zbudowania nowego wizerunku sportu, który dotąd pozostawał niszowy. Los Angeles może stać się trampoliną, dzięki której squash awansuje do grona globalnych dyscyplin, inspirując kolejne pokolenia sportowców.
Źródło: PAP/warszawawpigulce.pl
Ekspert ds. ekonomii i tematów społecznych. Kocha Warszawę i nowe technologie.