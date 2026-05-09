Historyczna decyzja. Rosja ujawnia szczegóły rozejmu na Ukrainie
Nowe informacje dotyczące zawieszenia broni w Ukrainie budzą więcej pytań niż nadziei. Z najnowszych wypowiedzi przedstawicieli Kremla wynika, że ewentualny rozejm ma mieć bardzo ograniczony charakter i potrwać zaledwie kilka dni.
Rozejm tylko na 3 dni
Doradca Władimira Putina ds. polityki zagranicznej Jurij Uszakow poinformował, że zawieszenie broni ma obowiązywać wyłącznie przez trzy dni – od 9 do 11 maja. Ma ono związek z obchodami Dnia Zwycięstwa w Rosji.
To stanowisko stoi w sprzeczności z wcześniejszymi sugestiami, że przerwa w walkach mogłaby potrwać dłużej.
Ukraina nie ufa propozycjom Moskwy
Strona ukraińska nie przyjęła tej propozycji bez zastrzeżeń. Kijów zarzuca Rosji, że wcześniej sama naruszała ustalenia dotyczące zawieszenia broni.
To powoduje, że nawet krótkotrwały rozejm traktowany jest z dużą ostrożnością i brakiem zaufania.
Wymiana jeńców w tle
Mimo napiętej sytuacji pojawił się jeden konkretny punkt porozumienia. Obie strony mają przeprowadzić dużą wymianę jeńców w formule „1000 za 1000”.
To jeden z nielicznych elementów, który może przynieść realny efekt humanitarny.
Negocjacje utknęły w martwym punkcie
Równocześnie rozmowy pokojowe praktycznie stanęły. Jak przyznał Uszakow, obecnie nie ma ustalonego terminu kolejnej rundy negocjacji.
Ostatnie spotkania odbyły się kilka miesięcy temu i od tego czasu nie udało się osiągnąć przełomu.
Co to oznacza teraz
Krótki rozejm, brak postępów w rozmowach i wzajemne oskarżenia pokazują jedno – sytuacja pozostaje bardzo niestabilna.
Nawet jeśli walki na chwilę ustaną, trudno mówić o realnym kroku w stronę zakończenia konfliktu.
