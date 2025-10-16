Historyczna decyzja! Sąsiad Polski wyda na wojsko najwięcej w NATO.
Historyczne wydatki na obronę. Rząd Litwy ogłosił, że w przyszłym roku na wojsko przeznaczy 5,38 procent PKB, czyli prawie 4,8 miliarda euro.
To najwyższy odsetek w całym Sojuszu Północnoatlantyckim. Premierka Inga Ruginiene podkreśliła, że decyzja jest podyktowana sytuacją geopolityczną i koniecznością gotowości na tak zwany dzień X.
Co obejmują wydatki
Litewski rząd zapowiada, że pieniądze zostaną przeznaczone nie tylko na zakup nowoczesnego uzbrojenia, ale także na rozwój infrastruktury wojskowej i bezpieczeństwa wewnętrznego. W planach jest budowa dróg dojazdowych do poligonów, modernizacja baz i wzmocnienie instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. W kolejnych latach wydatki mają utrzymywać się na poziomie od pięciu do sześciu procent PKB, co stawia Litwę na pozycji lidera w całym NATO.
Dlaczego to ważne
Dla Litwy, graniczącej z Rosją i Białorusią, to kwestia bezpieczeństwa narodowego. Politycy w Wilnie podkreślają, że nie można odkładać inwestycji w obronność, bo zagrożenie jest realne i bezpośrednie. Decyzja o rekordowych wydatkach ma wysłać jasny sygnał do sojuszników, że wschodnia flanka NATO traktuje swoje zobowiązania bardzo poważnie.
Co to oznacza dla Polski
Polska, która obecnie przeznacza na wojsko ponad cztery procent PKB, znajdzie się tuż za Litwą. To oznacza, że oba kraje razem tworzą najsilniejszy finansowo tandem obronny w regionie. Tak wysoki poziom wydatków w sąsiedztwie w praktyce wzmacnia potencjał całej flanki wschodniej i stanowi dodatkowe zabezpieczenie w razie kryzysu.
Szerszy kontekst
Rosnące wydatki Litwy są też odpowiedzią na strategię Moskwy i zbrojenia prowadzone przez Białoruś. To sygnał, że małe państwo bałtyckie nie zamierza czekać z założonymi rękami, ale staje się jednym z najbardziej zaangażowanych militarnie członków NATO. W Brukseli decyzję Wilna przyjęto jako przykład, który może wywrzeć presję na inne kraje Europy Zachodniej, gdzie wydatki obronne wciąż nie przekraczają dwóch procent PKB.
Źródło: PAP/warszawawpigulce.pl
Ekspert ds. ekonomii i tematów społecznych. Kocha Warszawę i nowe technologie.