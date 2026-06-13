Historyczna decyzja UE. Ukraina i Mołdawia rozpoczynają nowy etap drogi do Wspólnoty
Ukraina i Mołdawia wykonują kolejny ważny krok na drodze do członkostwa w Unii Europejskiej. Już 15 czerwca oba kraje formalnie rozpoczną negocjacje akcesyjne, a podczas konferencji w Luksemburgu otwarty zostanie pierwszy kluczowy klaster rozmów dotyczący m.in. praworządności, walki z korupcją i reform państwa. To historyczny moment, który może przybliżyć oba państwa do wejścia do Wspólnoty.
Ukraina i Mołdawia rozpoczynają negocjacje z UE. W poniedziałek ważny krok na drodze do członkostwa
Unia Europejska otwiera nowy rozdział w relacjach z Ukrainą i Mołdawią. Już 15 czerwca w Luksemburgu odbędą się konferencje międzyrządowe, podczas których formalnie rozpoczną się negocjacje akcesyjne obu państw. To jeden z najważniejszych etapów na drodze do przyszłego członkostwa w UE i sygnał, że proces rozszerzenia Wspólnoty nabiera tempa.
Pierwszy klaster negocjacyjny zostanie otwarty
Jak poinformowała cypryjska prezydencja w Radzie UE, podczas poniedziałkowych konferencji zostanie otwarty pierwszy klaster negocjacyjny określany jako „Fundamenty”. To kluczowy obszar obejmujący między innymi reformę wymiaru sprawiedliwości, walkę z korupcją, funkcjonowanie instytucji demokratycznych oraz przestrzeganie zasad państwa prawa.
W unijnym procesie rozszerzenia właśnie ten klaster ma szczególne znaczenie. Otwierany jest jako pierwszy, a zamykany jako ostatni. Od postępów w tych obszarach zależy tempo dalszych negocjacji i możliwość przechodzenia do kolejnych etapów integracji.
UE: to historyczny moment
Decyzję o rozpoczęciu rozmów z Ukrainą i Mołdawią pozytywnie ocenili najważniejsi przedstawiciele instytucji europejskich. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oraz przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa podkreślili, że wszystkie państwa członkowskie zgodziły się na otwarcie pierwszego klastra negocjacyjnego.
Według nich jest to wyraz uznania dla wysiłków obu państw, które mimo trudnej sytuacji politycznej i gospodarczej kontynuowały reformy niezbędne do zbliżenia z Unią Europejską.
Unijni liderzy wskazali również, że rozszerzenie pozostaje jedną z najważniejszych inwestycji we wspólną przyszłość Europy oraz elementem wzmacniającym bezpieczeństwo całego kontynentu.
Droga do członkostwa trwa od 2022 roku
Ukraina i Mołdawia otrzymały status państw kandydujących do Unii Europejskiej w 2022 roku. Decyzja zapadła kilka miesięcy po rozpoczęciu pełnoskalowej rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie.
Rok później, w grudniu 2023 roku, przywódcy państw członkowskich zgodzili się na rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych. Do uruchomienia pierwszych rozdziałów konieczne były jednak dalsze uzgodnienia pomiędzy krajami UE.
Proces przyspieszył dopiero po zmianach politycznych na Węgrzech. Budapeszt przez wiele miesięcy blokował otwarcie pierwszego klastra negocjacyjnego. Sytuacja zmieniła się po objęciu władzy przez Petera Magyara i wycofaniu wcześniejszego sprzeciwu.
Co oznaczają negocjacje akcesyjne?
Rozpoczęcie negocjacji nie oznacza jeszcze szybkiego wejścia do Unii Europejskiej. Proces może potrwać wiele lat i wymaga spełnienia szeregu rygorystycznych warunków.
Każdy z sześciu klastrów negocjacyjnych obejmuje konkretne obszary funkcjonowania państwa, od gospodarki i finansów po ochronę środowiska, bezpieczeństwo czy politykę społeczną. Kandydaci muszą dostosować swoje przepisy do prawa unijnego i wykazać, że są gotowi do pełnego uczestnictwa w strukturach Wspólnoty.
Dla Ukrainy szczególnym wyzwaniem pozostaje prowadzenie reform w warunkach trwającej wojny. Z kolei Mołdawia musi kontynuować działania związane z modernizacją administracji publicznej oraz wzmacnianiem niezależności instytucji państwowych.
Warszawa od lat wspiera rozszerzenie UE
Polska od początku wspiera europejskie aspiracje Ukrainy i Mołdawii. Warszawa wielokrotnie podkreślała, że rozszerzenie Unii Europejskiej o państwa Europy Wschodniej zwiększy stabilność i bezpieczeństwo regionu.
Eksperci zwracają uwagę, że ewentualne przyszłe członkostwo Ukrainy może mieć ogromne znaczenie również dla polskiej gospodarki. Chodzi zarówno o współpracę handlową, jak i rozwój infrastruktury transportowej oraz energetycznej pomiędzy krajami.
Źródła: PAP, Komisja Europejska, Rada Europejska, Rada UE.
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.