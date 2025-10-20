Historyczna inwestycja nabiera tempa! CPK szykuje się do startu prac budowlanych.
CPK coraz bliżej budowy. Wniosek o pozwolenie może trafić do urzędów jeszcze w tym roku. Centralny Port Komunikacyjny wkracza w kluczowy etap. Prezes spółki Filip Czernicki zapowiedział, że złożenie wniosku o pozwolenie na budowę lotniska pod Baranowem może nastąpić jeszcze w tym roku.
Warunkiem jest podpisanie przez prezydenta nowelizacji ustawy, która przyspieszy procedury administracyjne i otworzy drogę do rozpoczęcia inwestycji.
Inwestycja wchodzi w decydującą fazę
Nowelizacja ustawy o CPK pozwoli na nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzjom administracyjnym, co ma znacząco skrócić formalności. Spółka zapewnia, że dokumentacja techniczna i projektowa jest już gotowa, a proces przygotowania inwestycji przebiega zgodnie z planem. Jeśli wszystkie procedury zostaną zakończone pomyślnie, wniosek trafi do urzędów jeszcze przed końcem roku.
Kiedy ruszy budowa
Według deklaracji przedstawicieli CPK, faktyczny start prac budowlanych mógłby nastąpić w 2026 roku. Już w połowie roku planowane są roboty przygotowawcze, takie jak wzmacnianie gruntu pod terminal. Pierwszy etap inwestycji ma zakończyć się w 2032 roku, a nowy port lotniczy osiągnie wówczas przepustowość na poziomie około 34 milionów pasażerów rocznie.
Wyzwania i obawy
Choć spółka deklaruje pełną gotowość, eksperci zwracają uwagę, że harmonogram może być trudny do utrzymania. Kluczowe znaczenie będą miały kwestie własności gruntów, odszkodowania dla mieszkańców oraz sprawne przeprowadzenie wszystkich procedur administracyjnych. Każde opóźnienie może wpłynąć na termin oddania inwestycji.
Projekt o strategicznym znaczeniu
Budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego to największa inwestycja infrastrukturalna w Polsce od dekad. Ma stać się nie tylko głównym portem lotniczym kraju, ale także węzłem transportowym dla całej Europy Środkowo-Wschodniej. Złożenie wniosku o pozwolenie jeszcze w tym roku byłoby wyraźnym sygnałem, że Polska wkracza w etap realnej realizacji tej gigantycznej inwestycji.
Źródło: PAP/warszawawpigulce.pl
Ekspert ds. ekonomii i tematów społecznych. Kocha Warszawę i nowe technologie.