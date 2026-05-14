Historyczna operacja w Warszawie. Maleńkie serce uratowało życie 5-miesięcznego Ignacego
W warszawskim Uniwersyteckim Centrum Klinicznym WUM wydarzyło się coś, czego wcześniej w Polsce jeszcze nie dokonano. Lekarzom po raz pierwszy udało się pobrać serce od noworodka i przeprowadzić transplantację u kilkumiesięcznego dziecka. Dzięki dramatycznej i niezwykle skomplikowanej operacji uratowano życie 5-miesięcznego Ignacego.
Chłopiec od urodzenia walczył z ciężką wadą serca. Każdy dzień był walką o czas.
Ignacy urodził się z poważną wadą serca
U Ignacego zdiagnozowano hipoplazję lewej komory serca. To jedna z najcięższych wrodzonych wad układu krążenia. W praktyce oznacza, że lewa część serca nie rozwija się prawidłowo i organizm nie jest w stanie skutecznie pompować krwi.
Dzieci z taką diagnozą zazwyczaj przechodzą serię bardzo trudnych operacji kardiochirurgicznych. Mają one pozwolić im przeżyć do momentu transplantacji serca, która często następuje dopiero po wielu latach.
W przypadku Ignacego sytuacja była jednak znacznie bardziej dramatyczna.
Lekarze musieli działać szybciej niż zwykle
Stan chłopca wymagał natychmiastowych decyzji. Kardiochirurdzy i transplantolodzy z Warszawy wiedzieli, że standardowy schemat leczenia może nie wystarczyć.
Pojawiła się szansa, która wcześniej w Polsce nigdy nie miała miejsca – możliwość pobrania serca od noworodka.
To jedna z najbardziej wymagających procedur w medycynie transplantacyjnej. Wymaga idealnego dopasowania, ogromnej precyzji i pracy wielu zespołów jednocześnie.
Pierwszy taki przeszczep w Polsce
Operacja zakończyła się sukcesem. Serce noworodka zaczęło bić w ciele 5-miesięcznego Ignacego.
Lekarze z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego podkreślają, że był to przełomowy moment dla polskiej medycyny dziecięcej.
Tak skomplikowane transplantacje należą do najrzadszych i najtrudniejszych na świecie. Wymagają nie tylko doświadczenia chirurgów, ale również ogromnego zaplecza technologicznego i perfekcyjnej koordynacji całego procesu.
Za sukcesem stoi dramatyczna historia dwóch rodzin
Każda transplantacja oznacza jednocześnie tragedię jednej rodziny i nadzieję dla drugiej. Lekarze nie ukrywają, że takie operacje mają również ogromny wymiar emocjonalny.
Dzięki decyzji rodziców dawcy możliwe było uratowanie życia Ignacego.
To właśnie takie przypadki pokazują, jak ogromne znaczenie ma transplantologia i jak wielką rolę odgrywa świadoma zgoda na dawstwo narządów.
Warszawa na mapie światowej medycyny
Specjaliści podkreślają, że sukces operacji może otworzyć nowy rozdział w leczeniu najmłodszych pacjentów z ciężkimi wadami serca w Polsce.
Dotychczas tak małe dzieci często miały bardzo ograniczone możliwości leczenia i przez wiele miesięcy czekały na odpowiedni narząd.
Teraz polskie zespoły medyczne pokazały, że są gotowe przeprowadzać najbardziej zaawansowane operacje transplantacyjne nawet u najmniejszych pacjentów.
