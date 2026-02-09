Historyczna reforma MON. Kosiniak-Kamysz ujawnia plan wielkiej mobilizacji
Pół miliona żołnierzy gotowych do działania w mgnieniu oka – to nowy cel polskiego rządu. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz ogłosił powstanie „rezerwy wysokiej gotowości”, która ma stać się trzecim filarem naszej obronności obok armii zawodowej i WOT. W obliczu kryzysu demograficznego MON stawia na innowację: zamiast przymusu oferuje atrakcyjne benefity, płatne szkolenia i niespotykaną dotąd elastyczność, kusząc cywilów możliwością zostania częścią elitarnej tarczy narodowej bez rezygnacji z kariery zawodowej.
Armia przyszłości: Odpowiedź na demografię
Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz ogłosił przełomowy plan reformy systemu rezerw osobowych Wojska Polskiego. Polska ma docelowo dysponować siłą 500 tysięcy żołnierzy gotowych do natychmiastowej mobilizacji. Nowa koncepcja zakłada utworzenie tzw. rezerwy wysokiej gotowości, która wraz z armią zawodową oraz Wojskami Obrony Terytorialnej (WOT) stworzy potężny filar obronny kraju. Reforma jest bezpośrednią odpowiedzią na niekorzystne zmiany demograficzne, które wymuszają na resorcie bardziej elastyczne i atrakcyjne podejście do pozyskiwania rekrutów.
Dobrowolność i korzyści: Wojsko, które przyciąga
Kluczowym elementem „rezerwy wysokiej gotowości” ma być jej całkowita dobrowolność oraz system benefitów, który ma sprawić, że służba nie będzie kojarzona z przymusem, lecz z prestiżem i zyskiem. Rezerwiści mogą liczyć na:
-
Atrakcyjne wynagrodzenia za dni spędzone na ćwiczeniach.
-
Dostęp do darmowych kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe (również cywilne).
-
Swobodę wyboru terminów ćwiczeń oraz jednostki wojskowej, w której chcą służyć.
Szef MON podkreślił, że nowa forma służby jest otwarta na równych prawach dla kobiet i mężczyzn, a jej celem jest budowanie profesjonalnych kadr, które regularnie odświeżają swoje umiejętności bojowe bez konieczności rezygnacji z dotychczasowej kariery zawodowej.
Program „wGotowości” – start już w marcu
Praktycznym sprawdzianem nowych założeń będzie tegoroczna edycja szkoleń dla cywilów pod hasłem „wGotowości”, która ruszy już 7 marca. Jest to kontynuacja udanego pilotażu z jesieni ubiegłego roku. Resort obrony chce, aby wojsko stało się nowoczesnym pracodawcą i partnerem, który „nie niszczy wyobrażenia o armii”, lecz daje realne poczucie wpływu na bezpieczeństwo ojczyzny. W obliczu napiętej sytuacji geopolitycznej, budowa przeszkolonych i gotowych do działania rezerw staje się priorytetem narodowym.
Artykuł został przygotowany na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz rzetelnych źródeł branżowych. Akty prawne omawiane w tekście:
- Ustawa o obronie Ojczyzny z dnia 11 marca 2022: główny akt prawny regulujący rodzaje służby wojskowej i system rezerw.
- Program Rozwoju Sił Zbrojnych RP: dokument określający kierunki modernizacji i liczebności armii.
- Konstytucja RP (Art. 85): określający obowiązek obrony Ojczyzny przez obywateli.
