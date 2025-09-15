Historyczna wizyta chińskiego ministra w Polsce! Padły ważne słowa o wojnie i handlu
W podwarszawskim Helenowie rozpoczęły się rozmowy szefów dyplomacji Polski i Chin – Radosława Sikorskiego i Wanga Yi. Spotkanie, pierwsze tej rangi od sześciu lat, dotyczy m.in. postawy Pekinu wobec wojny w Ukrainie, bezpieczeństwa na granicy z Białorusią oraz otwarcia chińskiego rynku na polski drób i wołowinę.
Rozmowy szefów dyplomacji Polski i Chin. Na stole Ukraina, granica i handel
W poniedziałek przed południem w podwarszawskim Helenowie rozpoczęło się spotkanie ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego z szefem chińskiej dyplomacji Wangiem Yi. To pierwsza od sześciu lat wizyta chińskiego ministra spraw zagranicznych w Polsce. Rozmowy dotyczą m.in. postawy Pekinu wobec rosyjskiej agresji na Ukrainę, sytuacji na granicy polsko-białoruskiej oraz współpracy handlowej.
Wizyta Wanga Yi w Europie
Szef chińskiego MSZ przebywa w Europie, odwiedzając kolejno Austrię, Słowenię i Polskę. W Warszawie spotkał się już z Radosławem Sikorskim, a po południu ma rozmawiać z prezydentem Karolem Nawrockim w Pałacu Prezydenckim.
Według źródeł dyplomatycznych rozmowy obejmują szeroki wachlarz tematów politycznych, w tym kwestię wsparcia, jakie Chiny udzielają Rosji w czasie wojny przeciwko Ukrainie. Polska strona zamierza jasno wskazać na zagrożenia wynikające z chińsko-rosyjskiej współpracy.
Sikorski: bezpieczeństwo granicy kluczowe
Przed spotkaniem z Wangiem Yi szef polskiej dyplomacji podkreślił, że zamierza poruszyć temat granicy polsko-białoruskiej. – To ważny szlak, a obecnie prowadzona jest tam rosyjsko-białoruska operacja hybrydowa przeciwko Polsce. Spodziewam się zrozumienia ze strony Chin. Aby szlak był drożny, musi być bezpieczny – mówił Radosław Sikorski.
Jednym z wątków ma być także sytuacja w Małaszewiczach, gdzie zamknięcie przejścia granicznego wpłynęło na transport kolejowy chińskich towarów do Europy.
Handel i polski eksport
Obok polityki bezpieczeństwa tematem rozmów są kwestie gospodarcze. Polska liczy na rozwiązanie problemów związanych z regionalizacją eksportu drobiu do Chin. Decyzja ta, wynegocjowana podczas wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w Pekinie w 2024 roku, miała wejść w życie z końcem tamtego roku, lecz jej wdrożenie zostało opóźnione.
Regionalizacja oznacza, że w przypadku wykrycia ognisk ptasiej grypy ograniczenia w eksporcie obejmują tylko dany region, a nie cały kraj. Polska, jako największy producent drobiu w Europie, zabiega o pełne wprowadzenie tego mechanizmu, a także o chińskie otwarcie na wołowinę z Polski.
Spotkania na najwyższym szczeblu
Wizyta Wanga Yi to ważny element w relacjach Warszawy i Pekinu. Po spotkaniu z Sikorskim chiński minister będzie rozmawiał z prezydentem Karolem Nawrockim. Rozmowy te mogą przesądzić o kierunku współpracy w obszarze handlu, bezpieczeństwa i polityki międzynarodowej w najbliższych miesiącach.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.