Historyczne głosowanie w Sejmie. Posłowie zgodzili się na program SAFE
Sejm przyjął ustawę umożliwiającą uruchomienie w Polsce środków z unijnego programu SAFE. Za projektem zagłosowało 236 posłów, co otwiera drogę do pozyskania nawet 44 mld euro na modernizację armii i wsparcie krajowego przemysłu zbrojeniowego.
Sejm uchwalił ustawę o programie SAFE. 44 mld euro na zbrojenia
Sejm w piątek 13 lutego przyjął rządową ustawę umożliwiającą uruchomienie w Polsce środków z unijnego programu SAFE. Za uchwaleniem projektu zagłosowało 236 posłów, przeciw było 199, a czterech wstrzymało się od głosu. Ustawa ma otworzyć drogę do wykorzystania nawet 44 mld euro na modernizację sił zbrojnych i wsparcie krajowego przemysłu obronnego.
Projekt poparły kluby Koalicji Obywatelskiej, Lewicy, PSL oraz Polski 2050. Przeciw głosowali posłowie Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji.
Czym jest program SAFE
SAFE to unijny instrument finansowy mający na celu wzmocnienie obronności państw członkowskich. Program przewiduje łącznie 150 mld euro wsparcia, głównie w formie niskooprocentowanych pożyczek. Środki mają być przeznaczane przede wszystkim na zakupy sprzętu wojskowego, w tym produkowanego w Europie.
Zgodnie z zapowiedziami rządu, aż 89 proc. środków, które trafią do Polski, ma zostać zainwestowanych w krajowy przemysł zbrojeniowy. Ma to nie tylko przyspieszyć modernizację armii, ale także wzmocnić polskie firmy z sektora obronnego.
Rząd: przyspieszenie modernizacji i oszczędności
Przed głosowaniem minister finansów Andrzej Domański podkreślał, że program SAFE pozwoli zaoszczędzić od 36 do 60 mld zł oraz znacząco przyspieszyć modernizację sił zbrojnych. Zapowiedział również złożenie kompleksowej poprawki na etapie prac w Senacie. Ma ona jednoznacznie wskazać, że spłata zobowiązań z SAFE nie będzie pochodzić z Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych, z którego obecnie finansowane są kluczowe kontrakty zbrojeniowe.
Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz ocenił głosowanie jako jedno z najważniejszych w historii modernizacji polskiej armii. Zaznaczył, że program zapewni przyspieszenie inwestycji w sprzęt wojskowy oraz zagwarantuje transparentność finansowania, w tym zastosowanie mechanizmów antykorupcyjnych.
Nowy instrument finansowy
Ustawa zakłada utworzenie Finansowego Instrumentu Zwiększenia Bezpieczeństwa (FIZB), który będzie zarządzany przez Bank Gospodarstwa Krajowego. To za jego pośrednictwem rząd będzie korzystał ze środków z programu SAFE.
Zgodnie z harmonogramem, przepisy muszą wejść w życie do marca. W tym czasie planowane jest podpisanie umowy pożyczkowej z Komisją Europejską, która umożliwi formalne uruchomienie finansowania.
Co dalej z ustawą?
Po przyjęciu przez Sejm projekt trafi teraz do Senatu. Jeśli zostanie zatwierdzony i podpisany przez prezydenta, Polska będzie mogła formalnie przystąpić do realizacji programu SAFE i rozpocząć proces wykorzystania unijnych środków na cele obronne.
Ustawa otwiera drogę do jednego z największych programów finansowania modernizacji polskich sił zbrojnych w ostatnich latach.
