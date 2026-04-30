Historyczne przebicie w stolicy! Zobacz, jak będzie wyglądał najnowocześniejszy przystanek w Polsce.
To najważniejsza wiadomość dla pasażerów w stolicy od czasu otwarcia metra. Wykonawca inwestycji oficjalnie potwierdził: tunel tramwajowy został fizycznie połączony z konstrukcją podziemną Dworca Zachodniego. To oznacza, że jedna z najbardziej skomplikowanych operacji inżynieryjnych w historii warszawskich torowisk zakończyła się sukcesem.
Jak informuje Polska Agencja Prasowa, ekipy budowlane przebiły się przez ostatnie sekcje oddzielające powstającą trasę tramwajową od poziomu -2 nowoczesnego dworca. Dzięki temu pasażerowie przyjeżdżający do Warszawy pociągami dalekobieżnymi będą mogli przesiąść się do tramwaju bez wychodzenia na powierzchnię. To pierwszy taki węzeł przesiadkowy w Polsce, budowany na tak ogromną skalę.
Podziemny gigant w liczbach:
- 2,1 km – tyle wynosi całkowita długość nowej trasy tramwajowej łączącej ul. Kasprzaka z Dworcem Zachodnim.
- 500 metrów – taką długość ma sam tunel przebiegający pod parkiem Zachodnim i Alejami Jerozolimskimi.
- Poziom -2: To właśnie tutaj, głęboko pod peronami kolejowymi, znajdzie się najnowocześniejszy przystanek tramwajowy w stolicy.
- 3 minuty: Tyle zajmie przejście z najdalszego peronu kolejowego do wagonu tramwajowego dzięki systemowi ruchomych schodów i wind.
Koniec z „biegiem przez przeszkody”
Dworzec Zachodni przez lata cieszył się złą sławą miejsca trudnego do nawigacji. Inwestycja Tramwajów Warszawskich ma to zmienić raz na zawsze. Nowe połączenie pozwoli na błyskawiczny dojazd do biurowego serca Woli oraz na Ochotę. W przyszłości ta trasa stanie się częścią magistrali łączącej Wolę z Wilanowem, co stworzy zupełnie nową oś komunikacyjną północ-południe.
Prace nie ograniczają się tylko do samego tunelu. Nad torowiskiem, w rejonie parku Zachodniego, powstaje nowoczesna infrastruktura, która zminimalizuje hałas i drgania, co jest kluczowe dla okolicznych osiedli. Obecnie wykonawca skupia się na pracach wykończeniowych wewnątrz tunelu oraz montażu systemów bezpieczeństwa i sieci trakcyjnej.
Kiedy pojadą pierwsze składy?
Połączenie konstrukcji tunelu z dworcem otwiera drogę do ostatnich etapów inwestycji. Choć przed inżynierami jeszcze faza testów i odbiorów technicznych, widok tramwajów kursujących pod Dworcem Zachodnim jest już kwestią miesięcy. Dla mieszkańców Warszawy to symbol nowoczesności, który stawia stolicę w jednym rzędzie z takimi metropoliami jak Berlin czy Wiedeń.
Źródło: Opracowanie na podstawie depeszy Polskiej Agencji Prasowej (PAP) dotyczącej postępów prac na budowie linii tramwajowej do Dworca Zachodniego (30.04.2026).
