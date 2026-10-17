Historyczne przejęcie na polskim rynku handlu! Właściciel Circle K idzie po Żabkę za 32 miliardy złotych
Polska branża handlowa stoi w obliczu jednej z największych transakcji w historii Europy Środkowo-Wschodniej. Kanadyjski gigant Alimentation Couche-Tard, działający w naszym kraju pod marką Circle K, złożył do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oficjalny wniosek o zgodę na przejęcie wyłącznej kontroli nad Grupą Żabka. Fuzja wyceniana na zawrotną kwotę 32 miliardów złotych wchodzi w decydującą fazę. Zobacz, kiedy nastąpi rozliczenie wezwania i co zmiana właściciela oznacza dla sieci liczącej ponad 13 tysięcy sklepów!
Oficjalny wniosek w rękach prezesa UOKiK. Zielone światło dla megafuzji?
Zgłoszony zamiar koncentracji dotyczy przejęcia przez spółkę Circle K Polska wyłącznej kontroli nad Żabka Group w drodze rozliczenia dobrowolnego wezwania na sprzedaż 100 procent akcji spółki. Formalne zawiadomienie skierowane do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) to niezbędny krok proceduralny, otwierający regulatorowi drogę do szczegółowej oceny wpływu transakcji na konkurencyjność polskiego rynku handlu detalicznego.
Kupującym jest kanadyjski koncern Alimentation Couche-Tard, notowany na giełdzie w Toronto, który kontroluje Circle K. W sierpniu tego roku inwestor zza oceanu zaskoczył rynki finansowe, oferując za każdą akcję Żabki 32 złote. Przy pełnym wykupie papierów wartość całej operacji osiągnie astronomiczny pułap 32 miliardów złotych. Jeśli urząd antymonopolowy nie dopatrzy się naruszenia równowagi rynkowej, dojdzie do spektakularnego połączenia sił w segmencie sprzedaży paliw i małego formatu spożywczego (convenience).
Nowy harmonogram wezwania: zapisy do 26 października, rozliczenie w listopadzie
Proces skupowania akcji wszedł w ostatnią prostą, choć inwestorzy musieli uzbroić się w cierpliwość. Zgodnie z pierwotnymi założeniami z 26 sierpnia 2026 roku, przyjmowanie zapisów na akcje rozpoczęło się dzień później i miało zamknąć się pod koniec września. W połowie września podjęto jednak decyzję o przedłużeniu terminu składania ofert sprzedaży do 26 października 2026 roku, co dało akcjonariuszom dodatkowy czas na podjęcie decyzji kapitałowych.
Zaktualizowany harmonogram transakcji zakłada, że do formalnego zawarcia transakcji nabycia akcji dojdzie 29 października 2026 roku. Ostateczne finansowe rozliczenie operacji wyznaczono natomiast na 3 listopada 2026 roku. Pomyślne domknięcie tego etapu uzależnione jest od spełnienia warunków prawnych, na czele ze zgodą antymonopolową polskiego regulatora.
Globalny lider łączy siły z siecią ponad 13 tysięcy placówek
Planowane przejęcie to mariaż dwóch potężnych graczy o komplementarnych modelach biznesowych. Koncern Alimentation Couche-Tard to globalna potęga obecna w Ameryce Północnej, Europie oraz Azji, koncentrująca się na sprzedaży detalicznej towarów pierwszej potrzeby oraz hurtowym i detalicznym obrocie paliwami. W Polsce marka zbudowała silną i rozpoznawalną sieć nowoczesnych stacji paliw.
Z kolei Grupa Żabka to bezapelacyjny lider rodzimego formatu convenience, który z powodzeniem zadebiutował również na rynku rumuńskim. Łączna liczba sklepów działających pod szyldem zielonej sieci przekracza obecnie 13,2 tysiąca placówek. Integracja z kanadyjskim potentatem otwiera przed obiema sieciami bezprecedensowe możliwości synergii logistycznej, zakupowej oraz dalszej ekspansji technologicznej w całej Europie.
Kluczowe fakty o przejęciu Żabki przez Circle K
Zobacz podsumowanie najważniejszych parametrów historycznej fuzji:
- Wartość transakcji: 32 miliardy złotych – oferta opiewa na 100% akcji Grupy Żabka po cenie 32 zł za sztukę.
- Wniosek trafił do UOKiK – prezes urzędu antymonopolowego oceni wpływ przejęcia na rynek detaliczny.
- Wydłużony termin zapisów – akcjonariusze mogą odpowiadać na wezwanie do 26 października 2026 roku.
- Kluczowe daty zamknięcia – zawarcie transakcji planowane jest na 29 października, a jej rozliczenie na 3 listopada 2026 r.
- Potęga 13,2 tys. sklepów – kanadyjski gigant z giełdy w Toronto przejmie lidera rynku w Polsce i Rumunii.
Źródło: businessinsider
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.